Tourisme : 9,5 millions de touristes ont visité la Tunisie en 2019

Les entrées touristiques en Tunisie ont atteint 9,430 millions de touristes en 2019, enregistrant une progression de 13,6%, par rapport à 2018 (8,200 millions de touristes), soit un chiffre record, selon le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi.

Pour ce qui est des recettes touristiques, elles ont augmenté de 35,7% en dinars pour s’établir à 5 619,2 millions de dinars, contre 4,141 millions de dinars, a-t-il ajouté, dans une déclaration aux médias, en marge de la signature, jeudi, d’un accord de partenariat et de coopération entre le ministère du Tourisme et le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).



En euros, ces recettes ont atteint 1710,3 millions d’euros (hausse de 29,2% en comparaison avec 2018) et en dollars, leur montant s’est établi à 1915,8 millions de dollars (hausse de 22,4%).



S’agissant des nuitées globales dans les unités hôtelières, elles ont enregistré, jusqu’au 20 décembre 2019, une hausse de 11,2% pour atteindre 29 400 mille nuitées.



Le ministre a précisé que les recettes touristiques en devises devront augmenter suite à la signature d’accords avec toutes les unités hôtelières et les agences de voyage stipulant l’accomplissement des réservations avec les sociétés étrangères en devises, une mesure visant à consolider les avoirs en devises du pays.

