Le Conseil d’Administration de Tunisie Leasing et Factoring, réuni le vendredi 30 avril 2021, a décidé la nomination de Monsieur Ahmed EL KARAM au poste de Président du Conseil d’Administration de la société. Il succède à Monsieur Ahmed ABDELKEFI qui a fait prévaloir ses droits à la retraite.

Ahmed El Karam, a occupait le poste de président du Directoire de l’AMEN BANK et président de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF)

Tunisie Leasing & Factoring ( TLF) se positionne à l’international grâce à son réseau dans 11 pays africains , soit en Tunisie, Algérie et 9 pays d’Afrique sub-saharienne tels que la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la Burkina Faso, le Mali, le Cameroun, le Gabon, Kenya, Zambie et Tanzanie.

En 2018, TUNISIE LEASING et TUNISIE FACTORING ont fusionné sous la dénomination TUNISIE LEASING & FACTORING

Le Leasing en 1984, à travers TUNISIE LEASING, continuant à être leader de ce secteur avec plus de 20% de parts de marché.

Le Groupe TLF

Tunisie LLD

La location longue durée (LLD) finance votre parc automobile et vous décharge de sa gestion. Tous les risques liés au véhicule et à son utilisation sont transférés chez Tunisie LLD : dépréciation, coûts de maintenance, assistance, évolution des primes d’assurance…Les dépenses sont donc budgétées et le locataire se protège de tout événement imprévu.