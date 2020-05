Consolidation des avoirs nets en devises, à 134 jours d’importation

Les entrées nettes de capitaux extérieurs ont pu couvrir le déficit courant et consolider les avoirs nets en devises qui ont atteint 21.724 MDT ou 134 jours d’importation au 26 mai 2020 contre 13.139 MDT et 74 jours à la même date de 2019.

Le Conseil de la BCT a souligné la nécessité d’accélérer le rythme de la reprise de l’activité des secteurs exportateurs, tels que le phosphate et ses dérivés et l’énergie, vu leur rôle important dans la maitrise du déficit courant et l’apaisement des tensions sur les avoirs nets en devises et ce, suite particulièrement, à l’anticipation d’une baisse significative des recettes touristiques et des revenus de travail sous l’effet de la crise du coronavirus.

