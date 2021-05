AFRIQUE francophone : les entreprises donnent la priorité à la transformation digitale pour une sortie de crise résiliente

La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a révélé au grand jour une nouvelle normalité où les nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle, les services analytiques du cloud, ou encore la cybersécurité sont désormais les priorités stratégiques des dirigeants d’entreprises.

Cette nouvelle façon de travailler exige des entreprises les plus performantes d’exploiter des plateformes, des outils, et des processus transformationnels pour accroitre leur efficacité opérationnelle ainsi que leur rentabilité. Force est de constater que la transformation numérique est désormais sur le fast-track des entreprises en Afrique pour répondre à leurs besoins d’agilité, de résilience, et de flexibilité.

LA SOUVERAINETE NUMERIQUE : UN TOURNANT POUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE EN AFRIQUE

La transformation numérique représente l’occasion pour l’Afrique de stimuler sa croissance économique, son innovation, et la création d’emplois dans plusieurs de ses secteurs clés de l’économie grâce aux technologies digitales.

Cette souveraineté numérique est aujourd’hui au cœur des programmes de bonne gouvernance et de développement économique du contient tels que lla Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF).

Le projet de démantèlement tarifaire de cette zone de commerce estimée à $ 3,4 milliards, facilitera la création d’interconnexions des marchés africains, même celle avec les marchés internationaux, de sorte à renforcer leur accès et leur financement, optimisant ainsi l’influence Africaine dans différents secteurs d’activités tels que la santé, l’éducation, l’agriculture, l’énergie, ou encore les transports.

Grâce à l’intégration du digital dans la mise en œuvre de la ZLECAF, la Banque Mondiale annonce une reprise économique en Afrique avec un taux de croissance de 2,7%.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES AFRICAINES

A l’heure ou le recours aux services et technologies digitales s’avèrent être une solution encourageante pour la relance économique, l’entreprenariat, et la création d’emploi en Afrique, il est essentiel que des acteurs clés du numérique en Afrique mettent en place un environnement stable, performant, et sécurisé pour octroyer aux entreprises africaines, des PME aux multinationales, les moyens d’action pour entamer leur transformation numérique.

L’événement « Business Transformation Tour » organisé par SAP Afrique francophone, a réuni Mercredi 19 Mai 2021 des experts mondiaux en nouvelles technologies lors des séminaires virtuels autour du voyage vers l’entreprise intelligente et résiliente dans une « nouvelle normalité ».

Au programme comptaient des keynotes de dirigeants de SAP, des présentations, et des conversations autours de l’impact positif des nouvelles technologies numériques, dont l’intelligence artificielle, à répondre aux nouveaux défis des entreprises face à une sortie de crise sanitaire.

Cette rencontre a permis aux clients et aux partenaires de SAP Afrique francophone d’échanger sur les moyens de libérer des opportunités commerciales et des économies de coûts grâce aux plateformes d’innovation basées sur la smart data et les services du cloud.

LA SORTIE DE CRISE : UNE NOUVELLE NORMALITE PLUS RESILIENTE

Lors du séminaire digital « Business Transformation Tour » M. Hicham Iraqi Houssaini, Directeur général de SAP Afrique francophone a rappelé lors de sa keynote que « cette pandémie a définitivement façonné notre monde pour l’avenir et façonne les modèles commerciaux dans tous les secteurs.

C’est le moment pour les dirigeants de revoir leurs stratégies et de se demander comment mieux faire les choses ? En tant que fournisseurs de solutions, nous avons la responsabilité de vous accompagner tout au long de ce voyage accéléré.

C’est pourquoi nous avons organisé cet événement SAP avec Intel, nous avons investi du temps et impliqué un beau panel d’experts pour partager les meilleures pratiques, des nouvelles idées, ainsi que de nouvelles solutions et modèles ».

Organisé autour de plusieurs sessions de haut niveau, « Business Transformation Tour » était l’occasion aussi de présenter les avantages du nouveau programme tout en un « Rise with SAP » adapté à chaque entreprise et ses spécificités de transformation métier en tant que service dans le cloud.

« Le passage des entreprises au Cloud est comme un déménagement : c’est l’occasion idéale de préparer leur nouvel espace propice à une activité moderne, d’où le rôle de SAP de les accompagner à prendre un nouveau départ en tant qu’entreprises intelligentes », a déclaré Brian Duffy, Président de Cloud SAP.

D’autres sessions ont sensibilisé les participants sur l’importance de transformer les informations en actions pour créer de la valeur et un avantage compétitif pour l’entreprise.

Aussi, des sessions ont été dédiées aux infrastructures comme éléments clés dans les politiques de transformation numérique pour faciliter l’accessibilité à la technologie.

La transformation du secteur était également à l’honneur du « Business Transformation Tour » à travers des sessions autour de la durabilité et la rentabilité de l’économie circulaire ainsi que le pilotage holistique de l’activité financière des entreprises.

Lire aussi: