SPE Capital quitte le marocain Dislog deux ans après son investissement dans la firme

Après avoir investi en juin 2019, près de 26 millions $ pour une part stratégique au sein de H&S Invest Holding (Dislog Group), SPE AIF I annonce sa sortie. Le fonds ne comptait que quatre acquisitions en Afrique du Nord, et avait levé près de 258 millions $ en début d’année à investir en Afrique.

Le fonds de capital-investissement SPE AIF I qui se concentre sur des acquisitions avec pouvoir de contrôle en Afrique du Nord a quitté le distributeur marocain de produits de grande consommation H&S Invest Holding (Dislog Group), deux ans après son investissement dans la firme.

SPE AIF I lancé en 2019 avait levé 258 millions $ en janvier 2021, dans le cadre de son closing final, et s’était fixé comme objectif d’investir dans des sociétés à fort potentiel de croissance à travers l’Afrique, avec un accent particulier sur la partie nord du continent.

Le fonds qui ne comptait que quatre acquisitions, toutes en Afrique du Nord, contrôle désormais trois entreprises (un fabricant de génériques en Egypte, un opérateur d’écoles en Tunisie, et un fabricant d’antibiotiques au Maroc). SPE AIF I avait déboursé, en juin 2019, environ 26 millions $ pour acquérir une participation stratégique au sein de H&S Invest Holding. Le véhicule géré par la société de private equity SPE Capital, a revendu ses actions à la famille marocaine Belkhayat qui détiendra la totalité des actions de l’entreprise.

« Nous avons eu le plaisir d’accompagner Dislog dans sa transformation, d’une société de distribution à un groupe intégré avec plusieurs marques », a commenté Nabil Triki, directeur général de SPE Capital.

Moncef Belkhayat, directeur général de Dislog Group a quant à lui salué l’action de SPE Capital et annoncé l’introduction future de l’entreprise à la Bourse de Casablanca. « Le partenariat avec SPE Capital nous a donné les moyens de mettre en œuvre cette transformation, et nous a apporté un soutien stratégique. Nous sommes désormais prêts pour une nouvelle phase de croissance, au Maroc et à l’international, qui contribuera à nous préparer à une introduction à la Bourse de Casablanca », a-t-il déclaré.