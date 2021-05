BH Bank : une Résilience Financière d’une Banque Engagée et Responsable en dépit du contexte économique particulier et l’Envolée du Coût du Risque

L’Assemblée Générale Ordinaire de la BH Bank, afférent à l’exercice 2020, s’est tenue exceptionnellement à distance en visioconférence le 29 avril 2021 au siège de la banque et ce, au vu de la circulaire du Secrétariat du Gouvernement n° 429 du 03/11/2020 et aux dernières mesures prises par le Gouvernement.

Lors de l’ouverture de l’AGO, Madame Amel MEDINI, Présidente du Conseil d’Administration a précisé qu’en dépit d’une conjoncture nationale et internationale difficile et aggravée par la pandémie COVID-19, la banque a continué à développer ses activités tout en achevant sa phase de restructuration par la finalisation de tous les projets y afférents dont notamment la mise à niveau du capital humain et le développement des compétences, la finalisation du Plan social ,la mise en place de la nouvelle structure organisationnelle de la banque, le développement du système d’information, la mise en œuvre de la Stratégie digitale et la Dynamisation du réseau.

Elle a ajouté que malgré le circonstances économiques et sociales aggravées par la pandémie du COVID 19 la banque a réussi à réaliser un résultat net consolidé bénéficiaire de 73,065 millions de dinars.

À la fin de son intervention, Mme MEDINI a souligné qu’elle est confiante du soutien des actionnaires, de la détermination de la Direction Générale et de l’adhésion et dévouement de tout le personnel de la Banque pour relever le défi malgré une année 2021 qui s’affiche difficile à cause de la crise sanitaire.

1- La BH bank emprunte La voie de la solidité de ses fondamentaux et la durabilité de ses performances.

Prenant la parole le Directeur Général de la BH Bank a précisé que face à des circonstances exceptionnelles à plus d’un égard la banque a fait preuve d’une résilience de son mode de fonctionnement et sa capacité à réajuster son dispositif opérationnel en fonction d’un ensemble de contraintes inédites imposées par une crise sanitaire sans précèdent et un contexte économique des plus atones.

En ce qui concerne l’activité de la Banque, l’exercice 2020 a été clôturé par une progression des ressources de 5,2% (+355,2 MD) pour atteindre un total 7234,5 MD au 31.12.2020. Cet accroissement revient essentiellement aux dépôts à vue totalisant un encours de 2576,3 MD à fin 2020 et cette suite à un flux additionnel de 372,7 MD ainsi que les dépôts d’épargne qui ont progressé de 15,4% (+331,7 MD contre +154,9 MD une année auparavant pour atteindre un total 2479,9 MD au 31.12.2020). Quant aux dépôts à termes, ils ont régressé de 317,3 MD. Cette progression résulte de la politique de la Banque visant à maitriser les coûts des ressources.

Il a ajouté qu’au titre de l’année 2020, la Banque a poursuivi sa contribution dans le financement de l’économie avec un flux additionnel de 316,2 MD portant ainsi le total de l’encours brut à 11264,3 MD soit (+2,9%)

En terme de Revenus, Monsieur Rebai a précisé que l’ensemble des activités de la Banque se sont soldées par un Produit Net Bancaire s’élevant à 506,8 MD, soit une progression de 2,8 % (+13,9 MD) par rapport à 2019 .

Il a indiqué que grâce à l’évolution du PNB de 13,9 MD d’une part et la compression des frais généraux de 12,8 MD, le RBE a progressé de 24,5 MD ou 7,8% (soit un rythme plus important de l’année précédente (+20,1 MD ou 6,9%) pour atteindre 336,9 MD.

De ce fait et suite à l’envolée du coût du risque de +150% , la Banque a clôturé l’année 2020 avec un Résultat Net de 72,9 MD contre 141,6 MD à fin 2019.Un résultat impacté également par la contribution sociale de solidarité pour 3,9 MD , le don pour la lutte contre la COVID-19 pour 11 ,4MD et la taxe conjoncturelle de 6,6 MD.

Les Fonds propres se sont appréciés de 7 ,5 % pour atteindre un total de 1 054,6 MD.

L’année 2020 était celle de la résilience des revenus ,une maîtrise des charges ,un coût du risque intégrant un provisionnement prudent ainsi qu’une gestion disciplinée du capital .

L’exercice 2020 illustre également la capacité de rebond et d’adaptation de tous les métiers de la BH bank après la période de confinement exceptionnelle et un environnement (encore )très incertain.

Parallèlement à cette tendance, la Banque a achevé son programme de restructuration et ce par la finalisation de plusieurs projets dont notamment :

– La Nouvelle Organisation de la Banque

– Le déploiement de la Stratégie digitale.

– Le pilotage et une infrastructure dédiée au développement des Compétences.

– Le projet : culture d’Entreprise .

– La dynamisation du Réseau.

– Le renforcement du dispositif de contrôle interne et de conformité.

2- Ancrée dans son contexte et consciente de ses défis la BH Bank est mobilisée au service de l’Economie, de ses clients et de la Société .

la BH BANK s’est forcée lors de la crise sanitaire en 2020 de consolider ses efforts d’accompagnement de sa clientèle dans une phase nécessitant un soutien rapide et efficace pour répondre aux exigences du contexte. Le soutien de la clientèle d’entreprises a été imminent à travers la création d’un produit spécifique « SOLIDAIRE 2020 » pour couvrir à court terme les besoins urgents des paiements des salaires, des factures et des loyers. Ce produit a évolué ensuite en s’adaptant aux mesures d’accompagnement prises en charge par l’État Tunisien.

La BH Bank a fait bénéficier sa clientèle d’entreprises des mesures Gouvernementales par le report des échéances sur les crédits d’investissement et de gestion avec des maturités adaptées à la capacité de remboursement de chaque client.

L’ensemble des dossiers des crédits et/ou des reports validés ont totalisé à fin 2020 le volume global de 857 MTND .

Le segment des particuliers a été concerné également par les mesures de soutien en assurant la célérité aussi bien de l’approbation que de la mise en place.

La période de confinement était aussi l’occasion pour les équipes BH BANK d’accélérer certains projets structurants avec pour objectif de maintenir le contact avec nos clients via des canaux à distance adaptés au contexte et permettant de répondre à leurs besoins aussi bien récurrents que spécifiques.

La priorité a été accordée à la continuité de l’activité en s’appuyant sur le dispositif du plan de continuité d’activité (PCA) .

Aussi, une cellule de vigilance (opérationnelle à ce jour) pilote l’activité et veille à l’application des mesures de sécurité des personnes et des opérations.

Cette période était également l’occasion de réaliser des avancées dans la mise en place de la feuille de route de transformation digitale arrêtée avec l’accompagnement de la SFI.

Ces avancées ont été matérialisées par le lancement de nouveaux services digitaux apportant satisfaction au client et valeur pour la banque.

Par ailleurs, La BH BANK a réaffirmé durant 2020 son engagement au service de la cause publique et a témoigné de l’intégration volontaire des préoccupations sociales dans sa vision pour la promotion du bien commun.

La BH BANK ,a contribué pour 11, 4 MD de dinars aux efforts nationaux de lutte contre la pandémie ainsi que la mise à disposition du ministère de la santé d’un immeuble destiné au staff médical et paramédical investis dans les soins apportés aux patients contaminés.

La banque a également mis au service des tunisiens en France en attente de rapatriement deux unités hôtelières de près de 200 chambres individuelles. Un élan de solidarité bien en phase avec les valeurs de la banque.

Face à la gravité de la situation sanitaire, marquée par des insuffisances logistiques notamment en matériel médical au niveau des Etablissements Publics de santé, une action RSE est venue traduire l’élan de solidarité dont a fait preuve la BH Bank depuis le début de la crise sanitaire.

Aussi BH BANK a pris en charge l’aménagement et l’entretien de six collèges et écoles primaires et ce pour une enveloppe globale estimée à 527 000 DT.

la BH BANK a opté en 2020 pour une nouvelle dynamique axée sur une nouvelle orientation Groupe, en couvrant l’univers des besoins des clients, à travers une offre packagée et une présence commune et renforcée lors des différents évènements et manifestations.

En partageant les trois valeurs: Engagement ; Esprit d’équipe ; Excellence, le Group BH cherche à créer les conditions d’épanouissement et du bien-être social à toutes ses ressources et à favoriser le principe du mérite et de la performance.

2021 : Terrasser les sources de difficultés et accélérer les moteurs de croissance

Clôturant son intervention, Le Directeur Général précise que la BH bank, cohérente avec sa raison d’être, continue à accompagner ses clients dans leurs projets de transformations et poursuit la mobilisation de ses équipes atour d’une démarche évolutive intégrant l’utilisation croissante des technologies digitales et l’intérêt fort accordé aux enjeux de la responsabilité sociétale.

La solidité du bilan au terme de l’exercice 2020, tant en termes de qualité des actifs qu’au niveau du capital, permettra d’aborder les prochaines étapes avec confiance et entamer la feuille de route de relance sur des bases solides et des performances pérennes, sans sous-estimer les effets de la crise sanitaire que nous traversons. Une crise inédite par son ampleur et sa durée.

Forte de l’engagement et de la mobilisation massive de ses équipes, la BH bank ambitionne de continuer à accompagner le développement de ses activités par une meilleure connaissance-client tout en veillant à concilier entre l’impératif de pondérer l’appétit au risque en fonction des paramètres objectifs et l’intérêt accordé pour continuer à financer nos entreprises et satisfaire nos clients de particuliers tout en faisant preuve d’un maximum d’efficacité et d’agilité

Clôturant l’assemblée, la Présidente du Conseil d’administration Mme Amel El Medini a assuré que : « La banque s’emploiera à développer ses activités tout en amorçant son plan de relance. Elle veillera à améliorer ses résultats et à renforcer sa position sur le marché au regard de sa volonté constante de maintenir son équilibre et sa rigidité financière ».

