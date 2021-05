APII : Suspension de l’activité de l’interlocuteur unique dans toutes les directions régionales

L’Agence pour la promotion de l’industrie (APII) vient d’annoncer que le service de l’interlocuteur unique dans toutes les directions régionales de l’agence a été complètement suspendu depuis le lundi 3 mai 2021, après avoir enregistré plusieurs grèves dans les différentes administrations et structures intervenants et en relation avec l’agence.

L’agence exprime, à tous les intervenants, son regret pour la perturbation des intérêts des investisseurs et du non-respect des délais fixés pour le service de la constitution juridique des sociétés.

L’APII compte également sur le sens civique de toutes les parties pour l’intérêt public et les invite à accorder une attention particulière à ce sujet car il représente un obstacle à la réalisation des objectifs souhaités et fixés par l’agence dans le but d’améliorer le classement de la Tunisie dans le rapport sur le climat d’investissement de la Banque mondiale pour 2021 pour être dans le top 20 (TOP 20).

