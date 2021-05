Les ressources de trésorerie ont légèrement augmenté de 4%, à 2,9 milliards de dinars, dont 97% sont des ressources d’emprunt. La valeur des emprunts intérieurs s’élève à 1,9 milliard de dinars et celle des emprunts extérieurs est de l’ordre de 890 MDT.

A contrario, les dépenses de rémunération ont augmenté de 4,7%, à 5,1 milliards de dinars, celles de gestion ont évolué de 8% à 368 MDT, et les charges de financement (intérêts de la dette) ont accru de 1,2%, à près de 1,1 milliard de dinars.

En parallèle, les charges budgétaires ont régressé de 2,3%, à 8,5 milliards de dinars, à fin mars 2021, en raison de la baisse des dépenses d’investissement de 38%, à 415 MD, et des dépenses d’intervention de 12,4%, passant de 1,7 milliard de dinars, à 1,5 milliard de dinars.

Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.