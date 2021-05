La Tunisie au sommet de Paris sur le financement des économies africaines

La Tunisie a participé au Sommet de Paris sur le Financement des économies africaines qui se tiendra demain le 18 mai 2021. Elle sera représentée par le président de la République, Kaïs Saïed, qui effectue une visite officielle en France, aujourd’hui 17 et demain 18 mai 2021.

Vingt-deux pays africains dont la plupart est représentée par leurs chefs d’Etat, prendront part, à ce sommet qui se tiendra, pour la première fois en présentiel, depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Ladite rencontre vise à trouver de nouvelles sources de financement pour cette région (le continent africain) lourdement impactée par cette crise.

D’une manière générale, le sommet ambitionne également de poser les bases d’une nouvelle aide massive aux économies africaines, afin qu’elles puissent faire face aux chocs de la pandémie.

Ce sommet, auquel participeront des chefs d’Etat européens, des dirigeants des pays du G7 et d’institutions européennes, africaines et d’organisations internationales, ainsi que des directeurs généraux de la Banque mondiale et du FMI, vise aussi à apporter un appui au secteur privé en Afrique.

