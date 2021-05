De plus, le ministre a indiqué que les discussions avec les USA avaient permis d’obtenir une garantie de prêt pour faciliter l’émission d’obligations, une démarche destinée à soutenir l’économie tunisienne. En janvier 2021, il avait déjà indiqué l’intention du gouvernement d’obtenir une garantie de prêt de 1 milliard $ dans cette optique.

Selon le responsable, les fonds seront transmis par le biais de la Millennium Challenge Corporation. Ils serviront à la réalisation de plusieurs projets dans le secteur de l’hydraulique et du transport, mais également à une action dans le cadre du soutien de la femme rurale.

Face à l’alourdissement de sa dette et aux difficultés économiques exacerbées par la covid-19, la Tunisie a annoncé un vaste plan de mobilisation financière pour cette année. Celui-ci inclut l’aide d’institutions comme le FMI, mais également de pays comme les USA.

