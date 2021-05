JICA lance une étude de nouveaux projets et mobilise des des crédits pour les PME

L’Agence japonaise de coopération internationale JICA Tunisie, vient de lancer une étude pour formuler de nouveaux projets et mobiliser des crédits aux PME, à travers le secteur bancaire ou non bancaire, selon le numéro de mois de mai de Newsletter de la JICA.

Cette étude vise à dégager les écarts de financements entre la demande des PMEs et l’offre des acteurs bancaires et financiers, en analysant l’environnement réglementaire et institutionnel d’appui au développement et financement des PME en Tunisie, en vue de cartographier les principaux pôles de compétitivités/clusters en Tunisie et d’évaluer les besoins en financements des PME par région et par secteur.

Par ailleurs, à part cette étude, la JICA se prépare à lancer d’autres études dans les domaines du transport et de la santé pour identifier des pistes de coopération future et de nouveaux projets potentiels dans ces secteurs.

Il s’agit d’identifier des pistes de coopération futures afin de combler d’éventuels besoins en financements pour les PME, surtout dans le contexte actuel marqué par la crise sanitaire, en gardant à l’esprit les priorités de la JICA en Tunisie, notamment la réduction des disparités régionales.

