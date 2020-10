MoneyGram et la Poste Tunisienne Signent une convention de coopération bilatérale

La Poste Tunisienne a annoncé la signature d’une nouvelle convention de coopération bilatérale avec MoneyGram International spécialisée dans le domaine de transfert d’argent et de paiements financiers à l’échelle mondiale.

Cette convention de coopération a pour objectif de faciliter et de rapprocher les services financiers au profit des clients et des citoyens via la plateforme mondiale de MoneyGram pour l’envoi et la réception d’argent de l’étranger à travers un réseau de plus de 1050 Bureaux de Poste répartis dans différentes régions du pays.

La convention sera une opportunité pour les deux institutions afin de consolider d’avantage les principes de l’inclusion financière et sociale par la fourniture des services financiers au profit des clients et des citoyens à des prix préférentiels conformément aux normes internationales en matière de transfert d’argent tout en assurant la rapidité et la qualité du service.

Sami Mekki, le Président Directeur Général de la Poste Tunisienne, a déclaré que: «L’accord de coopération avec MoneyGram International vise la diversification et le rapprochement des services financiers au profit des citoyens en Tunisie et à l’étranger, tout en reliant d’avantage les Tunisiens Résidants à l’Etranger avec leur pays d’origine.

Ce partenariat permettra aussi de renforcer les bases solides de l’inclusion sociale, financière et économique en facilitant l’accès aux services financiers en cohérence avec la nouvelle stratégie de la Poste Tunisienne qui se base sur l’inclusion sociale et financière par le développement de nouveaux services financiers numériques et des plans d’action compatibles avec les besoins des différentes catégories sociales ».

De son Côté M. John Gely, Responsable de la Région Afrique de MoneyGram a déclaré que : « La Tunisie est un corridor clé pour de nombreux marchés MoneyGram, tels que l’Italie, la France ou encore l’Allemagne, et ce partenariat mettra inévitablement en évidence les atouts de la plateforme MoneyGram. Les consommateurs de ces pays adopteront en fait rapidement notre application Mobile pour envoyer de l’argent à leurs familles et amis en Tunisie.

Ces derniers pourront également récupérer de l’argent dans n’importe quel bureau de la Poste Tunisienne immédiatement en quelques minutes, et il ajoute que :« Lorsque nous associons ce nouveau partenariat à nos adhérents déjà existants en Tunisie, nous élargissons ainsi considérablement notre réseau afin de mieux servir nos clients. »

