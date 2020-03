Mall Of Sousse : mesures face aux risques du COVID-19

Nous tenons à remercier l’ensemble des équipes de Mall Of Sousse, de ses partenaires, locataires et prestataires pour les efforts fournis et de l’application stricte des mesures préventives prises dans le cadre de la crise sanitaire mondiale et des dispositions associées prises dans le cadre la prévention du risque de contamination du virus COVID 19.

Compte tenu de la situation actuelle, nous nous devons de faire preuve de solidarité et de responsabilité et ce en premier lieux vis-à-vis de nos visiteurs et de nos collaborateurs.

C’est pour cette raison que nous avons décidé la fermeture du centre commercial Mall Of Sousse à partir du vendredi 20 mars 2020 inclus et ce jusqu’à nouvel ordre.

Seul l’Hypermarché Carrefour restera ouvert au public et ce afin de pouvoir assurer aux citoyens la disponibilité des produits de première nécessité.

