SAPA Tunisie annoncer l’organisation d’un téléthon national ce vendredi 20 Mars dans le but de collecter des dons pour le compte du fond 1818 du CORONA (COVID-19).



Le téléthon sera diffusé sur les chaines TV et radio du service publique, la plupart des chaines privées homologuées ainsi que de nombreuses stations Radios. La programmation débutera à partir de 9h du matin jusqu’à minuit et se composera de 4 segments : la matinale, l’après-midi, le prime time et la

nuit.

Nous vous encourageons à participer massivement à cette initiative et nous sommes certains que vous ne manquerez pas de jouer votre rôle d’entreprise citoyenne pour aider nos services de santé à faire face et vaincre ce fléau.

Nous nous sommes concertés avec le Ministère des Finances, la TV nationale et les autres chaines participantes et nous avons mis en place les moyens suivants pour vous permette de contribuer à cet effort national :

1. En faisant un don directement au 1818 (les entreprises donatrices seront citées lors du prime time)

2. En communiquant autour du téléthon via un certain nombre de spot. Les chaines participantes ont décidé de reverser 10% des recettes au fond 1818.

Par ailleurs les diffuseurs TV et Radio ont accepté de maintenir le don de 10% de leurs recettes publicitaires pendant toute cette période de crise que nous espérons la plus courte possible.

Même en ces temps difficiles et à l’instar de ce qui se passe dans les autres pays la communication publicitaire doit continuer.

En effet les recettes publicitaires permettent aux chaines de continuer de produire un contenu de qualité et les communications des marques vont rassurer les gens.

