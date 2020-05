TMM : la BCT décide de maintenir inchangé le taux d’intérêt directeur

Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie, réuni mercredi, 27 mai 2020, a décidé de maintenir inchangé le taux d’intérêt directeur de la BCT.

Selon le CA de la BCT, une légère amélioration de l’activité économique est attendue pour la période à venir en rapport avec le dé-confinement sanitaire ciblé et la reprise progressive de l’activité dans certain nombre de secteurs.

Les répercussions à l’échelle internationale de la propagation de la pandémie du Covid-19 sur l’économie Tunisienne, ainsi que l’impact du confinement sanitaire général qui a commencé depuis le 22 mars 2020 sur le plan national, ont été au cœur des discussions lors de cette réunion.

Le confinement général a pesé, en particulier, sur certains secteurs orientés vers l’exportation, notamment, les industries mécaniques et électriques et celles du textile, habillement, cuirs et chaussures, ainsi que le tourisme et le transport et ce, outre les secteurs orientés vers la demande intérieure.

Le climat d’investissement et la consommation ont été également impactés.

