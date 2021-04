La Figue de Djebba obtient la protection internationale

La figue de Djebba est le seul fruit certifié en Tunisie avec une appellation d’origine contrôlée AOC. En vue de protéger le fruit phare de la Tunisie à l’international, le Ministère de l’Agriculture et l’INNORPI avec l’appui du projet PAMPAT (ONUDI/SECO) viennent d’enregistrer la Figue de Djebba dans le registre international des appellations d’origine géré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Désormais le nom du fruit phare tunisien est protégé dans plusieurs langues pour éviter la concurrence déloyale et garantir que les Djebbaois continuent à bénéficier de la valeur ajoutée créée autour de l’AOC. A Djebba plus de 2000 petits agriculteurs ont vu leurs revenus augmenter grâce à l’AOC. La dynamique autour du label a créé de nombreuses opportunités d’emplois directs et indirects dans la région.

Tunis – 05/04/2021 Depuis quelques années, la figue de Djebba est devenue le fruit vedette de l’été en Tunisie. Méconnue jusqu’à quelques années en arrière, aujourd’hui ce produit de terroir est bien positionné sur les marchés et fait la fierté de toute la Tunisie. Pendant la saison de production, les figues se commercialisent dans tout le pays et s’exportent sur les marchés internationaux.

La figue de Djebba est depuis 2012 le seul fruit certifié avec le label AOC (appellation d’origine contrôlée) en Tunisie. Le label AOC est un signe distinctif attribué par le Ministère de l’Agriculture pour donner une reconnaissance aux véritables produits du terroir ancrés dans leurs régions.

En vue de protéger le fruit phare de la Tunisie également à l’international, le Ministère de l’Agriculture en collaboration avec l’INNORPI (Institut National de Normalisation et de la Propriété Industrielle) viennent d’enregistrer la Figue de Djebba dans le registre international des appellations d’origine géré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en vertu de l’Arrangement de Lisbonne dont la Tunisie est pays signataire. Désormais le nom du fruit phare tunisien est protégé dans plusieurs langues; Tin Djebba, Figue de Djebba, Djebba Fig, Higo de Djebba, Djebba Feige et Fico di Djebba … sont tous devenus des appellations protégées pour éviter la concurrence déloyale et les fraudes sur les marchés et pour garantir que les Djebbaois continuent à bénéficier de la valeur ajoutée créée autour de l’AOC.

Les activités de valorisation de la figue de Djebba AOC ainsi que l’enregistrement de la figue de Djebba dans le registre international des appellations d’origine de l’Arrangement de Lisbonne ont comptés avec l’appui du Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT), financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (SECO) et mis en œuvre à Djebba par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) en étroite collaboration avec la Direction Générale de la Production Agricole (DGPA) relevant du Ministère de l’Agriculture et le GIFRUITS.

L’AOC protège la variété de figues Bouhouli, qui est unique dans le monde entier et ne pousse que dans le pittoresque village de montagne Djebba. Depuis l’introduction du label AOC, les prix de figues de Djebba ont plus que doublé au niveau du village et le dynamisme socio-économique déclenché à Djebba a été remarquable.

Selon Faouzi Djebbi, président de la société mutuelle des services agricoles Djebba Fruits déclare dans une vidéo-témoignage: «L’AOC a transformé Djebba de façon décisive. La population vit mieux et peut accéder à plus de commodités dans le village. A Djebba où la figue est la principale source de revenus des habitants, plus de 2000 petits agriculteurs ont vu leurs revenus augmenter.» Cette analyse est partagée par Ferida Djebbi, présidente du Groupement de développement agricole Kounouz Djebba: «Avant la figue de Djebba n’était pas valorisée et ne générait pas des bénéfices importants. Aujourd’hui notre fruit est reconnu à sa juste valeur et les Djebbaoises ont commencé à développer de nouveaux produits à partir de la figue et à créer ainsi une véritable source de revenus.»

Une recherche indépendante qui a été réalisée à Djebba au cours des dernières années par le professeur de l’Université de Tunis Khaled Abaza arrive aux mêmes conclusions. Dans cette étude, il explique que la mise en place de l’AOC a crée de nombreuses opportunités d’emplois directs et indirects et a contribué à l’amélioration du niveau de vie et à une augmentation significative des revenus.

Aujourd’hui la figue AOC en tant que produit phare fait parler du village, améliore sa visibilité et attire de plus en plus de visiteurs. En effet, Djebba dispose d’un emplacement pittoresque perché à 700 mètres de hauteur au pied de la montagne Goraa. La situation géographique de Djebba, à seulement 30 kilomètres du très connu site archéologique romain de Dougga, fait du village une destination à fort potentiel qui peut être intégrée dans les circuits touristiques du Nord-Ouest de la Tunisie.

Au fur et à mesure que la situation sanitaire s’améliore, Djebba pourra se positionner comme une destination eco-touristique privilégiée où tout tourne autour de la Figue de Djebba AOC.

Vidéo-témoignage de Faouzi Djebbi :

Vidéo-témoignage de Ferida Djebbi :

Vidéo-témoignage de Mohamed Djebbi :

Lire aussi: