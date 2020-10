Mines: reprise du trafic des trains transportant le phosphate de Gafsa vers Skhira à Sfax, après plus de 3 semaines d’arrêt

Le trafic des trains transportant le phosphate du bassin minier de Metlaoui à Gafsa, vers les usines de Skhira à Sfax, a repris jeudi après-midi, après plus de 3 semaines d’arrêt, a annoncé, vendredi, le ministère du Transport et de la Logistique.

Cette reprise, après une interruption de trois semaines de l’approvisionnement des usines de Skhira, a été décidée au terme d’une réunion de conciliation, présidée, hier, par le ministre des Transports et de la Logistique, Moez Chakchouk et à laquelle ont assisté Sami El-Gabi, gouverneur de Gafsa et Salah El-Salah, Secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et une équipe de la société nationale des chemins de fer de Tunisie (SNCFT), dirigée par son PDG, Chiheb Ben Ahmed, a précisé le ministère, dans un communiqué.

Lors de cette réunion, à laquelle ont également, assisté des représentants des partenaires sociaux, le ministre des Transports a souligné la nécessité pour la SNCFT de « jouer son rôle vital dans l’avancement de l’économie, en assurant le transport des phosphates à un rythme plus élevé », « Ceci garantirait la réalisation de revenus supplémentaires pour l’entreprise dans cette conjoncture délicate », a-t-il ajouté.

Il a aussi, insisté sur l’enjeu de préserver un climat social sain pour permettre l’amélioration du rendement de l’entreprise publique et répondre aux attentes de ses employés de manière à développer ses services et garantir sa pérennité.

L’acheminement du phosphate par train, s’était arrêté à cause de protestations sociales et de revendications professionnelles.

