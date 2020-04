Messenger arrive sur le grand écran

Messenger arrive sur le grand écran : nouvelle application de bureau pour les appels vidéo et les chats de groupe afin d’aider les gens à rester mieux connectés Par Stan Chudnovsky, Vice-Président de Messenger

Lien pour télécharger les images et la vidéo : ici

Aujourd’hui, Facebook lance une application Messenger pour MacOS et Windows afin que les utilisateurs puissent faire du chat vidéo sur leurs ordinateurs et rester en contact avec leurs amis et leur famille dans le monde entier.

Aujourd’hui plus que jamais, les gens utilisent la technologie pour rester en contact avec les personnes qui leur sont chères, même lorsqu’ils sont physiquement séparés. Au cours du mois dernier, Facebook a enregistré une augmentation de plus de 100 % du nombre de personnes utilisant leur navigateur de bureau pour des appels audio et vidéo sur Messenger. Avec les applications et Windows, le meilleur de Messenger arrive sur le bureau, y compris les appels vidéo de groupe illimités et gratuits.

Voici quelques points forts :

Appels vidéo de groupe sur un écran plus grand . Restez en contact avec votre famille et vos amis, participez à une séance d’entraînement ou organisez un happy hour virtuel.

. Restez en contact avec votre famille et vos amis, participez à une séance d’entraînement ou organisez un happy hour virtuel. Facile à connecter. Vous n’avez pas besoin de connaître le courriel ou le numéro de téléphone de quelqu’un puisque tous vos amis Facebook ont Messenger.

Vous n’avez pas besoin de connaître le courriel ou le numéro de téléphone de quelqu’un puisque tous vos amis Facebook ont Messenger. Multitâche. Vos chats sont facilement accessibles et vous pouvez entrer et sortir de l’application tout en faisant d’autres choses sur votre ordinateur.

Vos chats sont facilement accessibles et vous pouvez entrer et sortir de l’application tout en faisant d’autres choses sur votre ordinateur. Notifications . Vous pouvez recevoir des notifications pour les nouveaux messages, afin de trouver rapidement le chat que vous recherchez. Mais c’est vous qui avez le contrôle : vous pouvez choisir de mettre les notifications en mode silencieux et en mode « snooze ».

. Vous pouvez recevoir des notifications pour les nouveaux messages, afin de trouver rapidement le chat que vous recherchez. Mais c’est vous qui avez le contrôle : vous pouvez choisir de mettre les notifications en mode silencieux et en mode « snooze ». Les chats sont synchronisés entre le mobile et le bureau . Vous ne manquerez jamais un appel ou un message, quel que soit l’appareil que vous utilisez.

. Vous ne manquerez jamais un appel ou un message, quel que soit l’appareil que vous utilisez. Tout ce que vous aimez dans Messenger sur un écran plus grand. Y compris le mode noir et les GIF.

Téléchargez l’application dès aujourd’hui sur le Microsoft Store ou le Mac App Store.

Facebook espère que l’application de bureau Messenger permettra aux gens de rester en contact avec leurs amis et leurs proches un peu plus facilement pendant cette période. Restez chez vous, mais restez connecté.

