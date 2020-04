Message de soutien et de considération du CNOT à la famille sportive et olympique, à l’occasion de la Journée Internationale du Sport au service du Développement et de la Paix

Comme chaque année, en ce jour du 6 avril, tous les pays du monde célèbrent,la Journée Internationale du Sport au service du Développement et de la Paix telle que proclamée par l’Assemblée Générale de l’ONU en Aout 2013, de concert avec le CIO, en reconnaissance au rôle fondamental du Sport pour un monde meilleur, et où règne un climat de Solidarité, d’ Amitié et de Justice à travers la consécration des valeurs de l’ Effort, du Dépassement de soi et de l’Amour de l’autre afin que soient implantées les bases du développement, de la prospérité et de la dignité pour tous les peuples du monde.

Néanmoins, la célébration de cette Journée intervient, cette année, au moment où tous les Etats du monde et l’Humanité entière sont fortement préoccupés par la lutte contre la Pandémie du corona virus qui se propage dans tous les coins de la planète, faisant un nombre effrayant de victimes et menaçant l’avenir de ce monde sur tous les plans.

Cependant, et si cette Pandémie a révélé l’acuité des dangers qui guettent l’Humanité et le fossé qui la distancie de la Sécurité absolue, elle n’en a pas moins mis en avant la capacité des communautés à se montrer solidaires et coopératifs en pareilles situations de crises, grâce à leur sens de l’effort conjugué et à leur cohésion.

Aussi, le Comité National Olympique Tunisien, tient, en cette conjoncture difficile, à exprimer toute son admiration et sa grande fierté à l’égard de l’ensemble des composantes de la famille sportive et olympique (structures de gestion, staffs technique, médical, scientifique, administratif et sportifs) qui se sont rangés, comme un seul homme, et en toute spontanéité, à la première ligne de ce combat, pour apporter le meilleur soutien aux efforts de l’Etat et au tissu associatif dans la lutte contre cette pandémie.

C’est le Sport dans son sens le plus noble et sa cause la plus distinguée.

Ainsi, il nous appartient, en cette Journée Internationale du Sport au service du Développement et de la Paix, considérant notre relation horizontale avec les différents acteurs de la société sportive, et, conscients de leurs énormes sacrifices en dépit de leurs conditions difficiles, de leur adresser un message de solidarité et d’assurance pour exprimer notre parfaite disposition, en coordination avec le Ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport, à poursuivre notre soutien aux fédérations et aux sportifs et à les aider à surmonter cette crise conjoncturelle, notamment, pour ce qui concerne la poursuite de la préparation aux Jeux Olympiques 2020 qui sont reportés pour Juillet-Aout 2021.

Le CNOT n’épargnera aucun effort, comptant sur le constant soutien du CIO, à mobiliser tous les moyens à sa disposition, pour aider nos champions et leur staff afin que flotte le drapeau national dans toutes les villes hôtes des prochaines échéances internationales jusqu’à Tokyo, en été 2021.

Et, en attendant, nous les exhortons tous à respecter les dispositions du confinement sanitaire et les recommandations des autorités de la santé pour donner l’exemple à cet égard.

Le CNOT saisit cette occasion pour réitérer son appel aux hautes autorités de l’Etat, à reconsidérer sa vision du sport en lui accordant la place qu’il mérite en tant que choix stratégique et levier fondamental pour le Développement et la Paix.

Puissent le sport et les sportifs, solidaires et unis, vigilants et déterminés, éclairer le bout du tunnel pour que, comme l’a dit le Président du CIO, jaillisse la lumière salvatrice pour toute l’Humanité.

Mehrez Boussayene Président du Comité National Olympique Tunisien-CNOT

