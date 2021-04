Célébration des femmes ENTREPRENEURES en Tunisie

« Choose to Challenge » : voici le puissant appel au changement lancé cette année à l’occasion de la Journée internationale de la Femme, célébrée le 8 mars. Ce message encourage chacun à célébrer les réalisations des femmes, à sensibiliser face aux préjugés et à agir en faveur de l’égalité des genres.

Les femmes entrepreneures contribuent largement au dynamisme et au succès du paysage économique tunisien. Mais elles sont aussi souvent confrontées aux inégalités ayant un impact direct sur leurs activités professionnelles. Les femmes sont désavantagées dans l’accès au financement, peinent à faire entendre leur voix dans les industries dominées par les hommes et manquent souvent de structures de soutien pour concilier travail et famille. En Tunisie, le chômage touche également deux fois plus les femmes (22,5%) que les hommes (12,4%) et cette disparité est encore plus accrue dans les régions intérieures du pays (Gabès, Kasserine, Jendouba, Kébili, Gafsa et Tataouine) où le taux de chômage des femmes atteint en moyenne 35% de la population active.

Toutefois, comme vous le découvrirez dans le dossier du mois, les femmes entrepreneures font preuve de résilience et relèvent continuellement les défis. Leur énergie, leur courage et leur dynamisme méritent plus que jamais d’être mis à l’honneur. Mashrou3i s’est engagé à contribuer à la création d’un monde plus égalitaire et les résultats du projet le reflètent : 48 % des start-ups lancées avec le soutien du projet Mashrou3i sont gérées par des femmes et 63 % des 1’369 emplois créés en 2020 sont occupés par des femmes. Lorsque les femmes s’émancipent, les communautés et les économies se portent mieux.