Dans le cadre de la diversification de ses activités touristiques, culturelles et artisanales, et dans le but de promouvoir le tourisme local en ces temps difficiles, la médina mediterranea de Yasmine Hammamet, en collaboration avec Tunisia COOP et en partenariat avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed de Solidarité a organisé à l’occasion de la fête nationale de la femme tunisienne,

Qui s’est déroulée du 14 au 16 Aout 2020 à l’espace Medina Zemen (à côté du village artisanal).

La cérémonie d’ouverture a été rehaussée par la présence de Mr AbdelamjidEzzar Président de l’UTAP qui a par ailleurs inauguré l’espace commercial permanent TUNISA COOP dédié exclusivement à l’exposition et la vente des produits terroir des agricultrices et artisanes membres de la coopérative TUNISA COOP.

Un programme riche et varié a été concocté par les organisateurs pour joindre l’utile à l’agréable à la médina de Yasmine Mediterraea: Production exposition, vente de produits de terroir.

Dans le même cadre visite culturelle guidéea été organisée à l’attention des femmes agricultrices et artisanes participantes pour leurs faire découvrir les merveilles de la médina mediterranea.

Par ailleurs, une table ronde interactive a été organisée sous le thème « Droits économiques des femmes rurales et agricultrices » Espace Soltan et a été animée par des experts en la matière.

A travers les actions culturelles, patrimoniales et sociétales la médina mediterranea véritable musée à ciel ouvert, confirme sa vocation et son statut de pôle touristique culturel incontournable en Tunisie.

