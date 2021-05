BCT : généraliser les applications de paiement numérique pour réduire l’économie informelle

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane El Abassi a participé, jeudi dernier 6 mai 2021, à un webinaire sur le thème “les paiements numériques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : au service de la création d’emplois, de l’inclusion et de la prestation de services publics “ organisé par la Banque Mondiale, en partenariat avec le Fonds monétaire Arabe (FMA).

A cette occasion, il a indiqué que la généralisation des applications de paiement numérique permettra de réduire le poids de l’économie informelle et des inégalités fiscales en Tunisie.

Abassi a mis l’accent sur l’impératif d’adopter une nouvelle réglementation dans ce sens et de ” changer notre façon de faire et de réfléchir “, estimant que l’inclusion financière est devenue indispensable, notamment durant cette conjoncture difficile marquée par la propagation de la pandémie.

Le gouverneur de la BCT a rappelé que, grâce aux solutions de paiement numérique, la Tunisie est parvenue, en moins de cinq semaines, à faire des transferts financiers au profit de 400 mille personnes.

Par ailleurs, il a fait savoir qu’il est temps aujourd’hui de minimiser la circulation de cash et de promouvoir le paiement transfrontalier entre la Tunisie et d’autres pays, notamment l’Algérie, au vu du dynamisme commercial et touristique entre les deux pays.

” Ceci est tributaire de la mise en place d’une infrastructure moderne, favorisant l’accomplissement de transactions financières à distance, à faible frais “, a-t-il noté.

