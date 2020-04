Attijaribank renforce ses mesures exceptionnelles au profit de ses clients

Eu égard au contexte difficile que vit la Tunisie, Attijaribank renforce ses mesures exceptionnelles pour accompagner davantage ses clients et non clients et s’engage à leur garantir plus de proximité et de disponibilité.

Cet engagement se traduit par la mise en place de plusieurs mesures exceptionnelles:

Le programme « Moussanada » pour soutenir les Professionnels et les Entreprises

Comme son nom l’indique, Moussanada est conçu pour la clientèle Entreprises, de la très petite à la grande, ainsi qu’aux Professionnels, et ce, afin de les accompagner dans ces moments difficiles. Le programme consiste en :

Des solutions à des besoins urgents en trésorerie ;

La possibilité de réadaptation du plan de remboursement initial ;

L’activation de toute autre mesure jugée adéquate et visant la reprise du cours normal de l’activité de l’entreprise.

Des facilités sur les comptes et sur les opérations en agence pour soutenir les Particuliers

En adéquation avec la politique gouvernementale, Attijaribank se veut rassurante et met en place les mesures suivantes permettant de donner plus de sérénité à ses clients:

Report de toutes les échéances de crédits aux particuliers (salariés) dont les revenus sont inférieurs à mille dinars, et ce, du 1er mars jusqu’au 30 septembre 2020;

Les échéances de crédit déjà prélevées au cours du mois de mars, seront restituées incessamment ;

Une augmentation exceptionnelle des autorisations de découvert pour le mois de mars à concurrence du montant de l’échéance du crédit ;

Mise en place d’une autorisation exceptionnelle et systématique de découvert sur le compte pour les clients ayant des crédits ;

Report des échéances d’autorisation de découvert jusqu’à fin juin 2020 ;

Gratuité des retraits et des versements déplacés à travers tout le réseau d’agence d’Attijaribank.

La carte bancaire, le moyen le plus sain, Attijari est toujours proche de ses clients

Augmentation des plafonds des cartes bancaires ;

Gratuité des retraits sur le parc de 235 GABAttijaribank, pour les clients et non clients et sur les GAB des autres banques et la Poste Tunisienne ;

Offre gratuite des cartes prépayées Tawa-Tawa et Mobicash ;

Disponibilité sans frais des cartes Mobicash au niveau des points de vente de l’opérateur Ooredoo ;

Les clients, par le biais de leurs cartes, peuvent réaliser leurs opérations de paiement, d’achat et de règlement en ligne ;

Toutes les opérations de retrait, consultation de solde du compte et réalisation des virements vers les cartes prépayées sont disponibles sur les 235 GAB d’Attijaribank.



Restez chez vous, la banque est à la portée de mains grâce à la banque à distance « Attijari real time » disponible sur le web « www.attijarirealtime.com.tn » et sur smartphone « Attijari Mobile »

Activation de l’abonnement au service « Attijari Real Time » par une simple demande au centre d’appel ;

par une simple demande au centre d’appel ; Gratuité de la plateforme « Attijari Real Time »;

Gratuité sur les virements en ligne et augmentation de leurs plafonds.

Attijaribank toujours à l’écoute, une assistance pendant et au-delà des horaires de travail

Déploiement d’un dispositif de veille et de suivi des opérations via son centre d’appel fonctionnel 7j/7 de 8h à 15hdisponible sur le numéro 71 111 300 ;

Mise en place d’une cellule d’assistance monétique 7j/7 de 8h à 15h joignable sur le même numéro du centre d’appel 71 111 300 ;

Information, résolution et déblocage par cette cellule, dans la limite du possible, des opérations et services sur les 235 GAB.

Des mesures sanitaires pourgarantir les conditions les plus appropriées

En cas de nécessité extrême de déplacement vers ses agences, Attijaribank a pris des mesures de protection préventives pour ses clients, ses non clients et ses collaborateurs :

Nettoyage et désinfection au quotidien de ses agences pendant et en dehors des horaires de travail ;

Désinfection au quotidien de tous les GAB

Mise à disposition de gels hydro-alcoolique en faveur de ses clients et ses collaborateurs ;

Mise en place de séparateurs de protection en plexiglass au niveau des guichets des agences ;

Gestion de flux des clients à l’entrée des agences pour minimiser le contact humain et l’encombrement.

Attijaribank confirme son engagement de proximité, son rôle de banque citoyenne et participe ainsi à la relance économique de notre Tunisie.

Lire aussi: