Coronavirus : les impacts sur l’Industrie aéronautique et appel pour les mesures de soutien en faveur des Compagnies aériennes

Le Coronavirus (COVID-19) met à mal le secteur de l’aéronautique et l’économie mondiale tout entière. La pandémie a restreint les chaines d’approvisionnement nationale et internationale.

L’activité économique dans la plupart des régions a pris un coup du fait des mesures de quarantaine, et réduit de ce fait, la demande intérieure pour les biens et services. Le confinement imposé aux populations a un impact significatif sur les secteurs des voyages et du tourisme.



A ce jour, le COVID-19 a causé environ 6.674 décès à travers le monde. Jusqu’ici, 159 pays ont signalé des cas d’infections et en Afrique, les cas de contamination au 19 mars, s’élèvent à plus de 640 dans 34 pays.



Selon IATA (Association du Transport Aérien International), le volet exploitation des passagers de l’ensemble du secteur mondial du transport aérien, est censé perdre des revenus de l’ordre de 63 milliards à 113 milliards $EU en 2020 bien qu’on ne dispose pas de données fiables pour évaluer l’impact sur les opérations de fret aérien.

Les prévisions de croissance mondiale du PIB en termes réels, indiquent cette année, un déclin en deçà du seuil de 2,5% selon la revue Economist Intelligence Unit. Dans la probabilité où le virus resterait incontrôlé, l’impact économique serait plus profond et plus persistant.



L’AFRAA invite les gouvernements africains à envisager des mesures de compensation pour les pertes inévitables, l’allègement des coûts exogènes d’exploitation et la subvention des compagnies aériennes dans le but de garantir la survie de l’industrie.

