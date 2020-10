Energie : L’implémentation des technologies Power-To-X en Tunisie sera prête en 2021

Une étude sur le potentiel d’intégration des technologies Power-To-X en Tunisie, est en cours de réalisation dans le cadre de la coopération Tuniso-allemande.

Une vision claire de ce potentiel sera dégagée dans les mois à venir et permettra d’élaborer la feuille de route d’implémentation de ces technologies qui sera prête en 2021 » a indiqué le directeur général de l’ANME, Fethi Hanchi, lors d’un webinaire sur « le Power-To-X comme technologie d’appui à la transition énergétique », organisé, jeudi, par l’Agence.

Les technologies « Power to X » désignent, en effet, la reconversion de l’électricité en un autre vecteur énergétique ou son stockage. Elles consistent à utiliser l’excédent de production issu des énergies renouvelables pour produire des vecteurs énergétiques liquides ou gazeux comme l’hydrogène, le méthane ou le méthanol par conversion électrochimique.

Ces vecteurs liquides ou gazeux sont ensuite, utilisés dans les secteurs de consommation pour les usages industriels ou pour produire à nouveau de la chaleur et de l’électricité. Ils peuvent aussi, être stockés durant une longue période avant de les réutiliser.

Les technologies Power-to-X permettent également,de gérer l’intermittence des énergies renouvelables à travers le stockage intermédiaire de l’énergie générée lors de phases productives, afin de compenser les phases de faible production, ce qui permettra d’équilibrer l’offre et la demande d’énergie, d’améliorer la gestion des charges et de générer des produits de remplacement aux produits issus des énergies fossiles utilisés dans l’industrie.

Hanchi a souligné que «face à son bilan énergétique déficitaire et à l’impératif d’avancer sur la voie de décarbonisation de son économie, la Tunisie doit accélérer sa stratégie de transition énergétique visant de réduire de 30% sa consommation d’énergie primaire et d’augmenter la part des ENR dans la production d’électricité à 30% à l’horizon 2030».

«Ces objectifs sont théoriquement possibles mais il y a certaines contraintes techniques liées à l’incapacité de notre réseau à absorber et à dispatcher l’énergie produite. L’aspect intermittent des énergies renouvelables nous pousse aussi à améliorer nos solutions de stockage. Les technologies Power to X peuvent être l’une des solutions à envisager », a-t-il encore déclaré.

Hanchi a, par ailleurs, mis l’accent sur l’impératif de développer la recherche scientifique sur ces technologies afin de favoriser leur implémentation et de réduire progressivement leurs coûts, faisant savoir qu’un comité de réflexion est récemment mis en place au sein de l’ANME pour rapprocher les milieux institutionnel, professionnel et académique »

Intervenant, l’ex-ministre de l’enseignement supérieur et professeur à l’ENIT, Chiheb Bouden a considéré que l’implémentation des procédés Power-To-X constitue une opportunité favorisant la production d’une source d’énergie alternative pour la consommation locale et l’export, soulignant le potentiel important en termes de recherche et développement dont dispose la Tunisie et qui doit être bien exploité.

Bouden a estimé que l’implémentation de ces procédés requiert une stratégie nationale bien ficelée et une mobilisation des fonds nécessaires à l’échelle nationale mais aussi dans le cadre des coopérations internationales.

Lire aussi: