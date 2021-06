Universités africaines : au classement 3 universités en Tunisie face à 13 en Egypte

Le faible impact de la recherche et de la réputation des universités africaines contribuent à faire régresser leurs performances. D’après le classement 2022 de QS, 11 des 31 universités classées sont en baisse, et 10 sont restées stables. Une contreperformance atténuée par 9 nouvelles entrées.

Le cabinet britannique Quacquarelli Symonds (QS), une société internationale qui fournit des services académiques, des analyses et des informations sur le secteur de l’enseignement supérieur, a publié le 8 mardi 8 juin son classement mondial des universités pour l’année 2021/2022. Au total, 31 universités africaines figurent dans le classement.

La première au niveau continental reste l’Université du Cap, en Afrique du Sud. Elle a perdu 6 places par rapport à l’année dernière, se classant 226e. L’université sud-africaine enregistre sa seconde baisse consécutive. En deuxième place arrive sa compatriote de Witwatersrand, qui s’est classée 424e (en baisse de 21 places en un an).

L’Université de Johannesburg, troisième au plan africain et 434e au niveau mondial, est la seule à avoir gagné jusqu’à cinq places en glissement annuel. L’Université américaine du Caire (445e), a perdu 34 places en glissement annuel tandis que l’Université de Stellenbosch (482e) en a perdu 26.

Au total, sur les 31 universités classées en Afrique, seule l’Université de Johannesburg a amélioré son classement mondial au cours de la dernière année.

Pour expliquer cette performance mitigée de l’Afrique, Jack Moran, porte-parole et membre du comité de pilotage des classements de QS identifie deux principales faiblesses, à savoir : l’impact des publications de recherche et la réputation académique. Deux indicateurs comptant pour 60% du score final. A cela, il faut ajouter le fait que le système de l’enseignement supérieur en Afrique connaît le départ de plusieurs de ces universitaires vers d’autres continents.

Notons cependant que dans ce classement, l’Afrique a enregistré 9 nouvelles entrées, dont celle de l’Université de Sousse en Tunisie est la plus remarquable. L’université tunisienne se positionne dans le top 800 mondial et à la 9e place continentale.

Les autres nouvelles entrées sont l’Université britannique d’Egypte, l’Université du cCanal de Suez en Egypte, l’Université des sciences et technologies du Soudan, l’Université de Tanta en Egypte, l’Université de Khartoum au Soudan, les universités de Tunis et El Manar en Tunisie, et l’Université Zagazig en Egypte.

En tout, sur les 54 pays du continent, seuls 8 figurent dans ce classement. L’Egypte et l’Afrique du Sud se taillent la part du lion avec 22 établissements, soit respectivement 13 et 9. Pour le reste, la Tunisie s’en sort avec 3 universités, le Soudan 2, tandis que le Ghana, le Kenya et l’Ouganda ont une université chacun.

Classement par nombre d’Universités par pays:

Egypte : 13 Universités

Université américaine du Caire, Egypte Université du Caire, Egypte Université Ain Shams, Egypte Université Al-Azhar, Egypte Université d’Alexandrie, Egypte Université d’Assiout, Egypte Université britannique en Egypte, Egypte Université du canal de Suez, Egypte Université allemande du Caire, Egypte Université Helwan, Egypte Université de Mansoura, Egypte Université de Tanta, Egypte Université de Zagazig, Egypte Afrique du Sud : 9 Universités

Université du Cap, Afrique du Sud Université de Witwatersrand, Afrique du Sud Université de Johannesburg, Afrique du Sud Université de Stellenbosch, Afrique du Sud Université de Pretoria, Afrique du Sud Université de Rhodes, Afrique du Sud Université du Kwazulu-Natal, Afrique du Sud Université du Nord-Ouest, Afrique du Sud Université de Western Cape, Afrique du SudTunisie : 3 Univesités

Université de Sousse, Tunisie Université de Tunis, Tunisie Université de Tunis El Manar, TunisieSoudan : 2 universités

Université des sciences et technologies du Soudan Université de Khartoum, Soudan Ouganda, Ghana, Kenya, Maroc : 1 universitéUniversité Makerere, Ouganda

Université du Ghana, Ghana

Université de Nairobi, Kenya

Université Mohammed V de Rabat, Maroc

Classement des universités africaines 2022

Université du Cap, Afrique du Sud Université de Witwatersrand, Afrique du Sud Université de Johannesburg, Afrique du Sud Université américaine du Caire, Egypte Université de Stellenbosch, Afrique du Sud Université du Caire, Egypte Université de Pretoria, Afrique du Sud Université de Sousse, Tunisie Université Ain Shams, Egypte Université de Rhodes, Afrique du Sud Université du Kwazulu-Natal, Afrique du Sud Université Al-Azhar, Egypte Université d’Alexandrie, Egypte Université d’Assiout, Egypte Université britannique en Egypte, Egypte Université Makerere, Ouganda Université du Nord-Ouest, Afrique du Sud Université du canal de Suez, Egypte Université du Ghana, Ghana Université de Nairobi, Kenya Université de Western Cape, Afrique du Sud Université allemande du Caire, Egypte Université Helwan, Egypte Université de Mansoura, Egypte Université des sciences et technologies du Soudan Université de Tanta, Egypte Université de Khartoum, Soudan Université Mohammed V de Rabat, Maroc Université de Tunis, Tunisie Université de Tunis El Manar, Tunisie Université de Zagazig, Egypte

