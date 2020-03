LoopCoronaVirus : la lettre de Dr Kamoune pour le président Kais Said

Info ou intox !

Le Docteur Radhouan Kamoune, chercheur résident en Allemagne et président de Health innovation care, (institut de recherches européen), a adressé, le 19 mars 2020, une lettre au président de la République tunisienne M. Kais Said afin de lui proposer de fournir à la Tunisie une invention qui concerne la détection précoce contre le corna virus, Covid19, avant même l’apparition des premiers symptômes (tels que la fièvre) et un produit préventif et la production de ces produits…

Cette même lettre circule depuis un moment sur les réseaux sociaux et elle est jugé entre 3 types de personnes:

1/ ceux qui disent que c’est une verité

2/ ceux qui croie nt que c’est un faux document et c’est des travaux de photos hop…

3/ ceux sont sur les deux bornes en espérant que ça soit vrai afin d’éviter la pandémie.

Tous ces scénarios et ce document seront éclaircies uniquement par la présidence de la République et du gouvernement !

Ci dessous la lettre :

