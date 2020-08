Emploi : quelques astuces pour intégrer une grande entreprise

Dans l’article précèdent, je vous ai promis de vous donner quelques astuces pour intégrer une grande entreprise, quelles méthodes elle utilise ? Comment favoriser les chances d’embauches ? Ce qu’il faut éviter ?

Pour commencer, si on dit grande entreprise c’est que la majorité des candidats rêvent de l’intégrer, ce qui fait que le nombre de candidatures est très élevé par rapport à une petite ou moyenne entreprise. Le chercheur d’emploi s’y attend un bon salaire, une stabilité de carrière, une organisation parfaite…

De l’autre côté, plus la société est ciblée, plus les demandes sont importantes donc elle doit trouver des moyens pour sélectionner les meilleurs des meilleurs. Pour cela, elle aura recours aux ATS ( Applicant Tracking System ), c’est des logiciels de filtrations qui servent à écarter les candidatures non souhaitées et qui ne répondent pas parfaitement à l’offre affichée.

Si le candidat se voit le bon profil, ça ne suffit pas d’envoyer son CV car il faut lui incruster intelligemment les mots clés prescrits dans l’annonce. Par la suite, l’ATS va comparer le contenu de l’offre avec le CV, si les compétences demandées sont là, le CV passera sinon il sera rejeté, du coup le recruteur passera nettement à 1/3 des candidatures.

Là, la tache devient un peu plus facile pour lui et la sélection sera manuelle.

Là aussi, le CV doit contenir de la valeur ajoutée, ce que le chercheur d’emploi va offrir de plus à la société.

On parlera de la méthode du tableau comparatif, ce dernier consiste à faire une bonne recherche sur la société ciblée, noter tous ses points forts et bien comprendre sa stratégie, ensuite chercher sur une autre entreprise dans le même domaine mais qui est plus importante sur le marché, là, il y aura la différence qu’on cherche, le candidat doit mentionner cette différence et proposer sa mise en place. Il est vrai que le recruteur a des attentes auprès du chercheur d’emploi, mais avec une valeur ajoutée en plus, les chances d’embauches augmenteront certainement.

Si on a envie d’intégrer une grande firme, Il faut toujours montrer son sens de l’appartenance, sa motivation et son envie pour la stabilité.

Voilà, j’espère que ces informations vous seront utiles et vous aideront dans vos recherches, pour l’article suivant, je vais vous divulguer des astuces pour renforcer votre CV , je vous assure que même sur Google, vous ne les trouverez pas. Soyez patient, suivez mes conseils et vous allez voir vous-même la différence entre ce que vous étiez et ce que vous serez. Tout est question de vision et d’esprit.

Le coach Slim Hammami.

