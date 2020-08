Novo Nordisk lance une nouvelle stratégie de responsabilité sociale pour vaincre le diabète « DefeatDiabetes »

Avec cette stratégie, l’ambition à long terme de Novo Nordisk est de fournir un accès à des soins abordables aux patients vulnérables dans tous les pays et d’augmenter la prévention pour diminuer la prévalence du diabète.

À un moment où les besoins de santé mondiaux sont vitaux, Novo Nordisk a annoncé le 27 Mai 2020, le lancement d’une nouvelle stratégie de responsabilité sociale :«Defeatdiabetes». La stratégie renforce l’engagement de Novo Nordisk et introduit de nouvelles ambitions à long terme pour fournir un accès à des soinsabordables du diabète aux personnes vivantes avec le diabète vulnérable dans tous les pays et pour garantir qu’aucun enfant ne meure du diabète de type 1.

Aujourd’hui, une personne sur 11 dans le monde souffre de diabète, un chiffre qui devrait passer à un sur neuf d’ici 2045 si aucune mesure n’est prise2. Le diabète fait peser une lourde charge sur les systèmes de santé, et Novo Nordisk s’est engagé à travailler avec les autorités sanitaires et d’autres partenaires dans les pays où il opère, pour prévenir et traiter la maladie.

« Notre objectif de vaincre le diabète est plus que jamais nécessaire maintenant que le diabète continue de croitre et à un moment où le monde souffre de la pandémie la plus dévastatrice de ces derniers temps », a déclaré Lars Fruergaard Jørgensen, PDG de Novo Nordisk. « En plus de la médecine innovante, nous nous engageons à aider les sociétés à vaincre le diabète en augmentant la prévention pour arrêter la montée de la maladie et en donnant accès à des soins abordables aux personnes vivantes avec le diabète dans tous les pays.

La vulnérabilité a de nombreux visages et le diabète frappe plus durement les communautés vulnérables. Je suis fier que nous intensifions nos efforts et que nous travaillions en partenariat pour lutter contre la crise du diabète à un moment où les besoins sont profonds. »

Dans une première étape de notre ambition de fournir un accès à une insuline abordable aux personnes vulnérables dans tous les pays, Novo Nordisk réduit le prix plafond de l’insuline humaine de 4 USD à 3 USD par flacon dans 76 pays à revenu faible et intermédiaire, qui ont fait partie de l’engagement existant de la société en matière d’accès à l’insuline. Cela s’applique aux pays les moins avancés tels que définis par les Nations Unies, aux autres pays à faible revenu tels que définis par la Banque mondiale et aux pays à revenu intermédiaire où d’importantes populations à faible revenu qui n’ont pas une couverture sanitaire suffisante.

Pour soutenir l’aspiration de l’entreprise à ce qu’aucun enfant ne meurt du diabète de type 1, Novo Nordisk étend son programme « changing diabetes » chez les enfants pour atteindre 100 000 enfants d’ici 2030, contre 25 000 actuellement. Le programme fournit des soins et des médicaments vitaux aux enfants vivants avec le diabète de type 1 dans des milieux à faibles ressources.

La vice-présidente de la Fédération internationale du diabète et partenaire de l’initiative « changing diabetes in children », le Dr NabyBalde déclare l’urgence d’agir : «Le diabète augmente dans toutes les régions du monde et une bonne santé n’est pas une égalité des chances. La vie de milliers d’enfants atteints de diabète de type 1 dans des communautés vulnérables a été sauvée par l’initiative Changing Diabetes in Children. Je salue les efforts de Novo Nordisk pour étendre considérablement sa portée et leurs efforts plus larges pour vaincre le diabète. »

Dans le cadre de « Defeat Diabetes », le programme « Partnering for Change » de la société avec le Comité international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge danoise, qui soutient les soins aux personnes atteintes de maladies chroniques graves lors de crises humanitaires, est également étendu. Le partenariat soutient l’intégration des soins du diabète et de l’hypertension dans les opérations de santé mondiales de la Croix-Rouge.

Les initiatives dans le cadre de la stratégie « DefeatDiabetes » de Novo Nordisk sont les suivantes :

