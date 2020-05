TERRA DELYSSA récompensée par la médaille d’argent lors du ‘WORLD’S BEST OLIVE OILS’ 2020

Le NYIOOC World Olive Oil Competition estun concours très réputé et connu dans le monde entier de tous les acteurs du marché de l’huile d’olive, dont la liste des lauréats est scrutée au peigne fin par les professionnels du secteur.

Cette compétition récompense ainsi les meilleures huiles d’olive extra vierges de l’année.L’événement annuel est organisé par «Olive Oil Times»,revue spécialiséeet référente sur l’huile d’olive.

Les résultats du concours sont suivis par des producteurs, des importateurs, des distributeurs, des chefs, des professionnels de la restauration et des journalistes du monde entier.

Le jury est composé d’analystes sensoriels renommés de l’huile d’olive.Lors du concours, ils évaluent méthodiquement chaque échantillon (900 huiles de 26 pays) à travers six critères(notes fruitées, goût piquant, la complexité, l’harmonie, l’amertume et la persistance) pour dévoiler les meilleures huiles d’olive de l’année.

Terra Delyssa,marque du Groupe Cho présent mondialement,s’engage depuis 15années à proposer des produits de qualité pour tous et voit ainsi le travail de ses équipes récompensé avec une superbe médaille d’argent.

Un prix qui souligne son engagement et sa volonté quotidienne d’offrir le meilleur pour ses consommateurs, clients et distributeurs, grâce à des produits respectueux de l’environnement (les huiles sont en effet développées avec très peau d’eau et sans pesticide), de ses collaborateurs, et très aromatique.

Reconnaissable parmi toutes grâce à son packaging jaune et noir, Terra Delyssa permet au savoir-faire tunisien de rayonner à travers le monde entier.

Aujourd’hui, il est salué par les critiques les plus pointus, poussant la marque qui porte le nom de la fondatrice de Carthage, la reine Elyssa, à s’investir encore plus avec ses équipes passionnées.

