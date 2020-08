Westerwelle Startup Haus Tunis lance son premier événement carrière : Fit for Work, le 29 Août 2020

Westerwelle Startup Haus Tunis organise son premier événement Carrière, à savoir Fit For work. L’événement aura lieu le Samedi 29 août au siège de Westerwelle Startup Haus Tunis. Il est organisé en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté – Tunisie.

Conscient de l’ampleur du phénomène du chômage qui n’épargne aucune catégorie professionnelle, Westerwelle Startup Haus Tunis, à travers l’événement, se fixe comme objectif de renforcer les capacités des demandeurs d’emploi et les nouveaux diplômés.

Ce renforcement est un atout pour faciliter et orienter la recherche d’un emploi dans une conjoncture économique critique.

En effet, Fit For work est un programme annuel et éducatif. Afin de réaliser cet objectif, le Programme met à la disposition des jeunes une série d’ateliers pratiques et d’événements de réseautage.

Ainsi, les nouveaux diplômés pourront faire connaître leurs compétences, dénicher un emploi en adéquation avec leurs formations ou identifier une idée de projet.

Pour toutes ces raisons, WSHT et ses partenaires ont le plaisir d’inviter les étudiants et les demandeurs d’emploi à assister à l’événement pour rencontrer des experts en employabilité et des chasseurs de têtes.

Les organisateurs estiment que Fit for Work permettra aux participants de mieux connaître le monde de l’emploi et les domaines professionnels promoteurs qui pointent à l’horizon.

Programme de l’événement :



10h00 – 10h30: Inscription des participants et allocution d’ouverture de

Alexander Rieper, Directeur de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté

10h30 – 11h45: Panel : Quel avenir pour l’emploi en Tunisie après la Covid-19

11h45 – 12h00: Pause

12h00 – 14h00: Speed Mentoring et conseils personnalisés aux participants.

14h00 – 15h00 : Cocktail & Networking

Panel : Quel avenir pour l’emploi en Tunisie après la Covid-19

Sahar Mechri : Directrice Magazine le Manager

Ameni Boubaker : Directrice CORP (Centre d’Orientation et de Reconversion professionnelle)

Mariem Ben Boubaker : Présidente COGERF (Association Tunisienne de Contrôleurs de Gestion Responsables Financiers)

Akram Mekni: Vice-Président APRH (Association Des professionnels en Ressources Humaines)

Awatef Miraoui: Chef Service et experte en emploi à l’ANETI. (Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant)

Le panel sera suivi d’une séance de Speed mentoring. En effet, des experts en emploi seront présents pour donner des conseils personnalisés aux demandeurs d’emploi, aux étudiants et aux nouveaux bacheliers.

Lire aussi: