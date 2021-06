Forum des affaires Japon-Afrique 2021-3e édition Du 29 juin au 8 juillet 2021

Le forum se déroulera sous la forme d’un webinaire de six jours et d’une plateforme de rapprochement commercial en ligne, ouverte pendant trois semaines

Le Bureau de représentation extérieure pour l’Asie de la Banque africaine de développement, en coopération avec le corps diplomatique africain à Tokyo, organise le troisième Forum des affaires Japon-Afrique (JABF 2021) pour promouvoir l’Afrique en tant que destination de choix pour le commerce et les investissements.

Les discours d’ouverture du JABF 2021, qui aura pour thème « Construire une nouvelle Afrique à l’ère du Covid-19 », seront prononcés par le président de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi A. Adesina, et par des dirigeants de grands conglomérats japonais présents en Afrique.

Le forum se déroulera sous la forme d’un webinaire de six jours et d’une plateforme de rapprochement commercial en ligne, ouverte pendant trois semaines. Cinq des six jours seront consacrés aux « High 5 » (https://bit.ly/2SzpTfh), les cinq grandes priorités opérationnelles de la Banque africaine de développement. Chaque session se composera d’un comité, comprenant des membres du corps diplomatique africain, pour discuter des principaux défis de développement auxquels l’Afrique est actuellement confrontée.

Une session proposera également des pistes pour établir des partenariats fructueux avec des start-up africaines. Elle sera présidée par l’Organisation japonaise du commerce extérieur, l’Agence japonaise de coopération internationale, le Programme des Nations unies pour le développement et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel, coorganisateurs du JABF 2021. Au cours de cette session, des start-up africaines présenteront leurs activités à des investisseurs potentiels.

La plateforme de rapprochement commercial en ligne sera ouverte pendant trois semaines, du 29 juin au 16 juillet. Les quelque 200 réunions interentreprises prévues entre sociétés africaines et japonaises devraient se conclure par des partenariats commerciaux.

Le Bureau de représentation extérieure pour l’Asie de la Banque africaine de développement a organisé la première édition du Forum des affaires Japon-Afrique en 2014 (https://bit.ly/3iKIXC3) et la deuxième en 2017 (https://bit.ly/35lgL0M). Elles ont rassemblé plus de mille invités venus du Japon et d’Afrique. Compte tenu de la pandémie de Covid-19, le JABF 2021 se déroulera en visioconférence.

