La BTL sponsorise le 1er forum économique Libye – Italie – Tunisie

La BTL va sponsoriser le premier forum économique pour la Lybie, organisé par L’Association libyenne italienne pour le développement des affaires (ILBDA) sous le thème « Together we go further ».

L’événement se déroulera, du 07 au 08 Juin 2021, à l’Hôtel Laico Tunis et réunira des institutions, des municipalités, des organisations, des entreprises et des entrepreneurs d’Italie, de Libye et de Tunisie à la recherche d’alliances commerciales, financières et technologiques stratégiques.

La BTL parraine ce forum et se positionne comme le partenaire des entreprises souhaitant participer à la reconstruction de la Libye grâce à son fort savoir-faire acquis en matière de financement du commerce international et ses relations privilégiées avec les banques libyennes.

