Attijari bank, première banque qui vous offre l’ouverture de compte 100% en ligne

Attijari bank innove et facilite l’accès aux services bancaires en permettant l’ouverture de Compte bancaire 100% en ligne, sans avoir à se déplacer à l’agence pour signer des documents administratifs et ce, grâce à la signature électronique.

En effet, suite à la signature de la convention d’Autorité d’Enregistrement Déléguée « AED » avec l’Agence Nationale de Certification Electronique (ANCE TUNTRUST), Attijari bank a su répondre aux prérequis de l’ANCE pour être désormais la première banque homologuée et opérationnelle pour une ouverture de compte 100% en ligne.

L’ouverture de compte en ligne se base sur un processus d’authentification et un entretien à distance. Ce processus permet à la fois d’adresser les exigences règlementaires tout en offrant une nouvelle expérience client simple et fluide.

Attijaribank est ainsi la première banque en Tunisie à offrir l’ouverture de compte bancaire 100% en ligne en se basant sur la signature électronique.

Désormais, l’ouverture d’un compte Webank et la souscription aux offres We Start ou We Trust se font exclusivement et 100% en ligne.

Attijaribank réitère ainsi son engagement pour une transformation digitale qui se concentre sur l’amélioration de l’expérience client et qui contribue à l’effort national pour l’inclusion financière.

