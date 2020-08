Total Tunisie signe un accord de partenariat avec Jumia Tunisie

Total Tunisie et Jumia Tunisie ont signé un accord de partenariat permettant aux clients de ce dernier de récupérer leurs commandes dans l’une des stations-service TOTAL du pays.

En nouant ce partenariat, Total Tunisie s’associe au leader du E-commerce en Tunisie et fait ainsi de son réseau de stations-service, le premier point relais du pays.

« Les achats en ligne ont connu un essor impressionnant en Tunisie au cours de ces derniers mois. Nous sommes donc ravis de nous associer à Jumia, leaderdu E-commerce dans le pays en lui offrant la possibilité de profiter ainsi de l’étendue de notre réseau de stations-service.

Cela vient illustrer une fois encore notre ambition de devenir une marque de référence, reconnue pour sa proximité avec ses clients et la valeur qu’elle apporte à chacun d’entre eux », explique Abdesslam Rhnimi, Directeur général de Total Tunisie.

De son côté, Elyes Jeribi, CEO de Jumia Tunisie souligne que « le but de ce partenariat est de fournir un maximum de services et de solutions à nos clients. Par ailleurs, nous sommes très heureux de collaborer avec une marque telle que TOTAL, dont nous partageons l’esprit d’innovation et qui place le client au cœur de ses préoccupations ».

Cette formule est aussi pratique que rentable pour les clients puisque quel que soit le nombre d’articles qu’ils commandent, la livraison en point relais est meilleure marché que celle à domicile.

En phase de lancement, Total Tunisie a prévu de proposer ce service dans deux stations-service du grand Tunis : TOTAL Les Jardins du Lac sur l’axe routier GP9 et TOTAL El Andalous au niveau de l’axe GP8. D’autres déploiements sont prévus dans les stations-service du Grand Tunis, Bizerte, Sousse et Sfax, de manière à être le plus présent possible partout où l’e-commerce prend de l’ampleur.

