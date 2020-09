Habib Ammar examine avec les banques des mesures de soutien aux entreprises touristiques sinistrées

Habib Ammar, le ministre du Tourisme, a déclaré, lundi, que la priorité devrait être accordée à l’application des mesures de soutien prises par le gouvernement au profit des entreprises touristiques touchées par les répercussions de la pandémie du coronavirus, à travers l’activation de la ligne de crédits allouée à ce secteur et qui vise la préservation de 400 mille emplois directs et d’un million d’emplois indirects.



Lors d’une séance de travail avec les premiers responsables des banques et les professionnels du secteur, Ammar a aussi affirmé que la question sociale est au cœur des priorités du gouvernement pour la période à venir soulignant que le maintien des emplois est une condition nécessaire pour l’octroi des crédits en question.



Le ministre a, par ailleurs, souligné l’importance d’une restructuration globale du secteur touristique avec toutes ses composantes en mettant en place une nouvelle approche basée sur la diversification du produit touristique, l’encouragement de l’investissement, le développement du tourisme intérieur et de voisinage et du tourisme alternatif.



De son côté, le représentant de la Société Tunisienne de Garantie (SOTUGAR), Ahmed Trichi a affirmé la signature, aujourd’hui lundi, de la convention de déblocage des crédits au profit des entreprises sinistrées avec les institutions financières concernées afin que ces dernières puissent procéder à l’octroi des crédits en question.

