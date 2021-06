Speedaf express annonce la clôture de son tour de financement A+ pour créer une marque de livraison express dominante Chine-Afrique

Speedaf express prestataire dominante de service de logistique intégrée entre la Chine et l’Afrique, a annoncé la clôture de son tour de financement A+. Ce tour de financement a été mené par TRUSTBRIDGE, suivi par Northern Light VENTURE CAPITAL, et VISION+CAPITAL sur la base du tour A. Les dizaines de millions de dollars collectés lors de ce tour de financement seront principalement utilisés pour l’expansion du réseau logistique dans les marchés émergents, la construction du système informatique et la structuration de l’équipe des talents, afin de construire la marque N° 1 de la logistique Chine-Afrique.

Speedaf express a été fondée en 2019, avec ZTO Express comme l’un des premiers actionnaires. Speedaf express est spécialisée dans la logistique transfrontalière porte à porte entre la Chine et les marchés émergents tels que l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud et fournit des services domestiques de livraison express, de LTL, d’entreposage, etc. couvrant tout le continent.

Disposant de ses propres réseau de service et systèmes informatique, Speedaf express propose une offre exhaustive de services logistiques intégrés de porte à porte entièrement traçables. Elle fournit ses services de livraison transfrontalière par voie aérienne et maritime dans plus de 50 pays.

Via un modèle opérationnel localisé, Speedaf express a mis en place des réseaux de livraison express local et de LTL en Ghana, en Uganda, en Kenya, en Nigeria et en Maroc. En parallèle, la société a également créé des centres distributions, des sites et des entrepôts afin de garantir une desserte nationale efficace.

À l’avenir, Speedaf express continuera à promouvoir la construction de réseaux express et LTL en Afrique et sur d’autres marchés émergents, à améliorer la construction et l’exploitation des centres distribution, des sites, des véhicules et des lignes interurbaines, à développer des services à valeur ajoutée diversifiés et à renforcer le système de gestion de l’information de l’entreprise.

« Nous remercions vivement nos nouveaux et nos premiers actionnaires pour leurs confiance et leurs soutien. Il s’agit d’une étape majeure dans le développement de l’entreprise », a déclaré Gary Suo, PDG de Speedaf express. « Nous sommes très optimistes concernant les perspectives de développement de notre activité de logistique transfrontalière entre la Chine et l’Afrique et de logistique locale en Afrique.

Nous sommes déterminés à apporter à l’Afrique les concepts de gestion et modèles d’exploitation avancés de la livraison express chinoise. Grâce à sa compréhension des marchés et à des talents locaux, Speedaf express a élaboré un modèle commercial sur mesure pour les pays africains qui aboutira rapidement à un réseau opérationnel offrant une qualité de service garantie.

À l’ère du e-commerce, il est indispensable d’avoir un réseau logistique capable de servir des milliers de foyers. Speedaf express a mis au point un écosystème de bout en bout comprenant d’exploitation propre et de franchisé site, afin de mieux servir, de manière plus flexible, une majorité de plateformes et de vendeurs en ligne. Cette qualité de service améliorée et cette profondeur de réseau aideront un plus grand nombre d’entreprises à se développer dans les marchés émergents ».

Wang Zhaoqian, Vice-président de Northern Light VENTURE CAPITAL, a déclaré : « Notre stratégie d’investissement dans le secteur de la logistique consiste à trouver des opportunités liées à de nouvelles activités commerciales et à investir dans des marchés où l’offre logistique est insuffisante.

Après un premier échange avec l’équipe de Speedaf express, nous avons rapidement pris la décision d’investir. Nous sommes convaincus que Speedaf express va devenir un géant de la logistique entre la Chine et l’Afrique en bâtissant de réseau de service locale en Afrique et en améliorant les réseaux de transport aérien ».

Liu Yiran, partenaire de VISION+CAPITAL, a déclaré : « VISION+CAPITAL a mené le tour de financement A pour Speedaf express fin 2020 et continue d’investir dans ce tour. Speedaf express a réussi à enregistrer une croissance rapide pour ses activités de logistique transfrontalière et locale en à peine plus d’un an.

Ce financement rapide est basé sure la confiance du marché des capitaux qui confirme le travail de l’équipe Speedaf et l’énorme potentiel du marché de la logistique transfrontalière.

Nous espérons que la chaîne d’approvisionnement chinoise va jouer un plus grand rôle dans le commerce transfrontalier dans le future, alors que les infrastructures logistiques locales en Afrique vont fournir plus de valeur avec l’internetisation et l’essor du e-commerce en Afrique ».

Le marché africain de la logistique a connu une croissance rapide ces dernières années en raison d’une accélération de l’urbanisation, du développement de nouveaux circuits de distribution, dont le e-commerce, et de la croissance du secteur des biens de grande consommation.

Selon certaines données, le marché du e-commerce en Afrique subsaharienne devrait progresser à un taux de croissance annuel composé d’environ 22 %.

Avec l’augmentation des investissements des acteurs mondiaux des capitaux et du e-commerce, le marché africain du e-commerce devrait entrer dans une période de croissance rapide qui entraînera une hausse de la demande logistique.

En particulier, le lancement officiel de la zone de libre-échange continentale africaine le 1er janvier 2021 va stimuler la circulation des biens en Afrique, inciter davantage de pays africains à intégrer les chaînes de valeur régionales et mondiales et donner un nouvel élan au développement socioéconomique du continent.

Au fur et à mesure que la coopération économique et commerciale entre la Chine et l’Afrique s’approfondira, la mondialisation et le développement technologique apporteront plus d’opportunités au secteur africain de la logistique.

Par un investissement continu dans la technologie et un développement symbiotique avec ses partenaires, Speedaf express entend asseoir sa position dominante dans les services de livraison express entre la Chine et l’Afrique, tout en bâtissant un réseau logistique du dernier kilomètre performant.

