Jean-Baptiste Lemoyne se rend en Tunisie les 9 et 10 décembre

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, se rend en Tunisie les 9 et 10 décembre.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du dialogue bilatéral régulier entre nos deux pays et de la coopération avec nos partenaires francophones du monde.

Le secrétaire d’État présidera aux côtés de M. Mohamed Ali Nafti, secrétaire d’État aux affaires étrangères, à la migration et aux Tunisiens de l’étranger, une session de travail visant à préparer la troisième réunion du Haut Conseil de coopération (HCC) qui réunira, au premier trimestre 2021 à Tunis, les Premiers ministres de nos pays. Les secrétaires d’État examineront notre partenariat bilatéral dans son ensemble en vue de traduire les ambitions communes affirmées par le Président de la République et son homologue tunisien, en juin dernier à Paris.

Jean-Baptiste Lemoyne s’entretiendra avec M. Habib Ammar, ministre tunisien de la culture et du tourisme, sur l’impact de la crise sanitaire mondiale dans ce secteur et des stratégies de nos deux pays pour y faire face.

Le secrétaire d’État interviendra à l’assemblée générale de l’Association internationale des Maires francophones (AIMF), organisée par Mme Souad Abderrahim, maire de Tunis, le 10 décembre 2020 en présence de Mme Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie et de Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris et présidente de l’AIMF. La Tunisie accueillera, à Djerba, en novembre 2021 le prochain Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Francophonie ainsi que d’autres événements des sociétés civiles des pays membres de la Francophonie.

A l’occasion de son déplacement, le Secrétaire d’État échangera avec des représentants de la communauté française de Tunisie : Conseillers des Français de l’étranger, chefs des établissements scolaires, représentants des milieux d’affaires.

