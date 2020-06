L’IATA demande au gouvernement une aide financière directe pour l’aviation, pour sauvegarder l’économie

Le pays a instauré de vastes mesures d’aide reliées à la fiscalité, mais compte tenu du rôle central joué par le transport aérien et le tourisme dans l’économie tunisienne, une attention spéciale doit être accordée aux mesures d’aide spécifiques à l’aviation », a déclaré le vice-président régional de l’IATA pour l’Afrique et le Moyen‑Orient, Muhammad Albakri.

Cela met en péril 92 700 emplois en Tunisie, et un apport de 1,2 milliard de dollars au PNB, généré par l’aviation et sa chaîne d’approvisionnement et par le tourisme dépendant du transport aérien ».

L’IATA presse ainsi le gouvernement de bien vouloir envisager des mesures d’aide financière spécifiques à l’aviation pour que le secteur soit en mesure de générer la reprise économique.

Ces mesures pourraient inclure un soutien financier direct aux transporteurs aériens de passagers et de fret, une aide financière aux aéroports et aux fournisseurs de services de contrôle du trafic aérien sous forme d’allègement des taxes et des redevances et une réduction, exonération ou report des taxes et frais imposés par le gouvernement.

« Alors que nous envisageons le redémarrage de l’industrie, nous demandons au gouvernement de fournir l’aide nécessaire pour assurer une reprise harmonieuse et rapide des secteurs du transport aérien et du tourisme, qui sont les moteurs clés de l’économie tunisienne.

Nous demandons aussi au gouvernement de la Tunisie de faciliter la mise en œuvre et la modernisation des programmes de distribution des compagnies aériennes et des mécanismes qui gouvernent le secteur de l’aviation.

En permettant la modernisation de différents processus, on accélérera la reprise et on augmentera la compétitivité du marché tunisien, ce pays ayant toujours été l’une des principales nations touristiques de l’Afrique et du Moyen‑Orient », ajoute Albakri.