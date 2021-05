Libye-Tunisie : un accord dans le domaine du commerce et du transport

Depuis la mise en place d’un gouvernement de transition à Tripoli, la Tunisie veut redynamiser sa coopération avec son voisin, sur les plans économique et politique.

Le 17 mai dernier, la compagnie Tunisair annonçait ainsi la reprise de ses vols vers la Libye après sept ans d’arrêt.

La Libye s’apprête à relancer sa coopération économique avec la Tunisie. Dans le cadre d’une visite du premier ministre Hichem Mechichi à Tripoli, les deux pays ont validé la reprise de leur partenariat à travers un nouvel accord.

Celui-ci porte sur les domaines du transport (terrestre, maritime et aérien), du commerce transfrontalier et de la libre circulation des personnes. D’après le nouveau premier ministre libyen Abdelmadjid Dbeibah, des commissions conjointes seront également mises en place pour établir des plans communs de coopération dans ces secteurs.

Cette annonce intervient deux mois après la visite du président tunisien Kais Saïed en terre libyenne. Le 17 mars dernier, le dirigeant était devenu le premier chef d’Etat étranger à visiter la Libye, depuis l’installation du nouveau gouvernement de transition dirigé par Abdelhamid Dbeibah. Lors de cette visite, le dirigeant avait indiqué que son gouvernement envisageait « d’établir de nouvelles visions qui renforcent les liens de coopération existant entre la Tunisie et la Libye, et une solidarité globale qui répond aux aspirations légitimes des deux peuples frères à la stabilité et au développement ».

De leur côté, les nouvelles autorités libyennes ont annoncé qu’elles apporteraient leur aide à Tunis pour la gestion de la pandémie du Covid-19. D’après le premier ministre Dbeibah, la Libye « ne ménagera aucun effort pour améliorer le développement et les conditions de vie des peuples des deux pays ».

Rappelons qu’il y a quelques jours, c’est la compagnie aérienne Tunisair qui avait annoncé la reprise de ses vols à destination de Libye, après sept ans de suspension. Cette série de mesures vise à redynamiser progressivement les échanges entre Tripoli et Tunis, qui ont été affectés par la décennie de crise politico-sécuritaire qu’a traversé le pays de Mouammar Khadafi.

