Témoignage exclusif du Dr Houda BAYARASSOU depuis la France

A ma famille, mes amis, …. à l’humanité entière !

Face au Coronavirus : Témoignage et conseils d’un médecin d’urgence en France

Je suis Dr Houda BAYARASSOU, médecin urgentiste tunisienne. J’ai éteint mes 17 bougies au service de cette noble discipline en Tunisie et actuellement je sers sous les couleurs de l’hexagone.

Je suis au coeur de l’épidémie du Covid19 (coronavirus) du grand EST, je vois des patients agonisants tous les jours et déjà quatre confrères se sont éteints dans cette région, des maisons de retraites envahies, des foyers en deuil.

Depuis longtemps que j’observais l’évolution de la situation sanitaire en Chine, je me disais quand est ce que ce sera notre tour, que va-t-on faire quand ce sera le moment, sommes-nous prêts à affronter ce monstre dont on nous a longtemps caché la face. On était tous sans exception des spectateurs jusqu’à l’arrivée des premiers cas Covid19 positifs qui tels des étincelles macabres ont brûlé tout sur leur chemin.

Je me suis dit alors qu’il était temps et de mon devoir d’envoyer ce message, je le fais non pas dans le but de semer la peur mais pour illuminer les gens sur certaines pratiques qui peuvent leur être fatales ainsi qu’à leur entourage.

« Restez-chez vous » oui mais ça ne suffit pas car votre maison pourrait être un champ de mines Covid19, ainsi :

**« Restez-chez vous » ce n’est pas aller chez vos grands parents, ni chez vos parents, ni faire des diners et recevoir des amis, car dans ce cas vous risquez de ramener le virus où vous allez. Le virus ne vole pas, il attend vos mains, vos vêtements, vos lunettes, vos bijoux, vos portables, vos sacs, vos pièces de monnaies, vos billets, les jouets de vos enfants pour faire son tour du monde.

**« Restez-chez vous » c’est aussi avoir une maison sans corona pour vos enfants, pour vous. Désinfectez : vos sols, vos poignées de porte, vos WC, vos marchandises non emballées, vos mains et les mains de vos enfants aussi, ces petits anges sont des vecteurs terribles du virus parce que grâce à Dieu pour le moment le virus est inoffensif pour les enfants.

**vos chaussures sont d’excellents véhicules ambulants pour le corona, gardez une seule paire pour vos sorties, que vous laisserez en dehors de votre espace vital à la maison.

**désinfectez vos mains partout où vous allez, et surtout la grande erreur ne portez jamais vos mains ou doigts vers votre nez ou même votre bouche c’est là que vous déposez le virus sur la première marche du toboggan vers une longue balade dans votre système respiratoire.

**si vous utilisez un masque pour vous protéger faites attention de ne pas le toucher ou le remettre avec des mains sales car vous risquez encore une fois de l’imbiber de corona et vous ne respirerez que ça sous le masque.

**soyez sûrs que ce que vous achetez comme pain (ou autre marchandise non emballée) ne vous soit pas servi avec la même main qui rend la monnaie. Lavez bien vos fruits et légumes.

**créez une zone « propre » pour vos enfants où tous les jouets sont lavés, les sols désinfectés, sans chaussures, sauf pantoufles ou mules, qu’ils utilisent chez eux sur un sol propre et jamais dehors.

**désinfectez vos téléphones portables, vos commandes TV, vos lunettes, car c’est là le paradis du corona, il voyage de chambre en chambre, de main en main, de poumon à poumon.

**ne sortez pas avec vos montres ni vos bijoux et mettez vos portables dans des sacs que vous jetez par la suite.

** si un de vos proches a une maladie chronique ne restez pas à côté de lui, gardez lui un espace vital propre et parlez-lui à une distance de plus d’un mètre et demi.

**savon, eau de javel, vinaigre, lingettes, utilisez tout ce que vous voulez sans pour autant devenir maniaque.

**ne mangez pas dans les mêmes assiettes ni utilisez les mêmes couverts ni les mêmes verres. Désinfectez bien vos WC à chaque passage.

**gardez des distances de sécurité entre vous et vos interlocuteurs de plus de un mètre et demi et dans les files d’attente des hypermarchés, pas plus que deux personnes dans les épiceries, respectez l’ordre et donnez les priorités pour les personnes âgées.

**femmes enceintes RESTEZ CHEZ VOUS+++++ avec toutes les consignes d’hygiène précédentes.

Le virus Covid19 est un monstre avide de tissu pulmonaire, il tisse sa toile d’araignée au bas fond des poumons, et crée une difficulté respiratoire qui peut mener à la fatalité.

On croyait avant que ce virus touchait surtout les personnes âgées et celles qui ont des maladies chroniques : diabète, hypertension artérielle, cancer, asthme… non aujourd’hui il touche des jeunes sans aucun antécédent pathologique, il est imprévisible et personne ne peut prévoir l’évolution de l’état de santé d’un patient. La gravité est surtout si on ne trouve plus de place en réanimation pour des personnes en ayant besoin.

Les symptômes apparaissent cinq jours après le contact du virus mais ils peuvent être tardifs les 14 jours sont la période max de sécurité pour confirmer qu’un patient ne le porte pas.

La personne peut être asymptomatique c’est-à-dire qu’elle n’a aucun signe pathologique. Elle peut être dangereuse car sans consignes d’hygiène respectées, elle va semer ses petits virus partout où elle va.

On peut avoir de la fièvre, une toux sèche ou grasse, une diarrhée, des maux de tête intenses et des courbatures.

Si jamais vous toussez ou éternuez, mettez votre nez et votre bouche dans vos coudes, pour ne pas faire des projectiles de virus dans l’air et sur les surfaces.

Et si jamais vous avez été en contact avec une personne confirmée malade, déclarez, et faites-vous surveiller chez vous, prenez votre température deux fois par jour, mettez des masques en présence d’autrui et n’utilisez pas les WC communs, et chez vous désinfectez après votre passage.

Et surtout soyez vigilants et faites toujours des rappels à l’ordre ceux qui en dérivent, c’est comme ça qu’on arrivera à cerner le fléau en attendant une vraie arme thérapeutique.

Mes chers, la situation est très grave, personne n’est épargné du risque, une vraie guerre biologique, un feu embrasant des âmes de par le monde, il ravagera et fauchera les vies à son passage sans merci. C’est la plus grande leçon de solidarité pour l’humanité et la plus grande leçon de modestie pour les mégalomanes.

Pour mes confrères mon plus grand conseil est de considérer tout patient comme porteur potentiel du virus, de se laver les mains, de porter des masques et de surtout passer directement à la douche après le travail et de garder ses tenues dans des sacs jusqu’à lavage.

Hier j’étais de garde. A 4h du matin, j’ai appelé la fille d’une patiente pour lui annoncer la pire nouvelle que quelqu’un pouvait entendre : celle que sa maman (94 ans) qui avait contracté le Coronavirus, passait ses dernières heures. Elle m’a dit « Docteur je voudrais la voir », mais vu le risque accru de contagion « il est interdit » lui répondais-je. Elle m’a dit « dites-lui alors que je l’aime, que nous l’aimons beaucoup, qu’elle est notre plus grand amour ». Je lui ai dit : « je vous rappelle, madame ». J’ai alors éclaté en pleurs et dit à mon chef que « je ne pourrai jamais redire tout ça ! C’est cruel… » Nous avons dû prendre une permission exceptionnelle pour que la dame vienne voir sa maman. Elle a mis la tenue de protection… hélas ! elle était arrivée trop tard pour lui parler mais elle a au moins pu la voir …. Ce soir encore, quatre petits orphelins ne reverront plus jamais leur maman (30 ans , sans antécédents pathologiques) … car elle sera dans un cercueil fermé.

Que Dieu tout puissant nous garde tous.