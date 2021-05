OPPO Band : un nouveau bracelet connecté, disponible en Tunisie

Lancé en Tunisie, fin avril 2021, OPPO Band est un nouveau produit de la gamme d’appareils intelligents portables d’OPPO. Il s’agit d’un bracelet connecté, équipé de capteurs précis de santé et offert à un prix très abordable. Il arrive juste après l’écoulement des montres connectées OPPO Watch sur le marché international.

Un écran AMOLED couleur : grand, lumineux et élégant

Côté design, OPPO Band vient avec un écran AMOLED couleur de 1,1 pouce, qui constitue un pur plaisir pour les yeux : des couleurs intenses, une haute résolution et des dimensions importantes. Pour pouvoir porter le bracelet tout le temps, OPPO a protégé son écran avec une couche de verre incurvée 2.5D résistante aux rayures.

Beau et pratique, OPPO Band offre une large gamme de fonds d’écran disponibles et un large éventail de choix pour le cadran. Plus de 40 modèles différents existent pour queles utilisateurs puissent basculer entre eux, selon l’occasion et l’humeur.

Surveillance continue de la SpO2 et de la fréquence cardiaque

De nos jours, les problèmes de sommeil ne sont plus propres aux adultes et aux personnes âgées. De plus en plus de jeunes souffrent également de troubles du sommeil dus à des influences externes telles que le stress et les horaires chargés.

La fonction de surveillance de la santé d’OPPO Band est conçue spécialement pour détecter les problèmes de sommeil. Elle prend en charge le contrôle précis du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque et celle de la SpO2. Elle réalise ainsi des enregistrements complets et une analyse de la santé de son utilisateur.

La surveillance continue de la SpO2 est rendue possible grâce au capteur optique d’oxygène sanguin intégré. Ce composant permet à OPPO Band de surveiller en permanence la saturation en oxygène du sang par seconde lorsque l’utilisateur dort. Avec son moniteur de sommeil professionnel, le bracelet connecté peut aider les utilisateurs à développer des habitudes de sommeil plus saines.

OPPO Band est également livrée avec un moniteur de fréquence cardiaque. Le capteur de fréquence cardiaque optique intégré peut surveiller la fréquence cardiaque de l’utilisateur 24 heures sur 24. Si la fréquence cardiaque devient trop élevée, le bracelet intelligent vibre pour avertir l’utilisateur d’un rythme cardiaque irrégulier. Les utilisateurs peuvent ainsi éviter le surentraînement ou l’activité physique intense.

Une vie active avec 12 modes d’entraînement

OPPO Band facilite aussi l’entraînement et les exercices physiques. Il dispose de 12 modes d’entraînement intégrés, y compris la course à pied, la marche, le cyclisme, la natation, le yoga et autres sports populaires chez les jeunes. Les utilisateurs peuvent vérifier leurs progrès dans l’application HeyTap Health, qui est essentielle pour stimuler la motivation pour une vie active. A travers une connexion à cette application, il est aussi possible de recevoir des bulletins météo ainsi que d’autres services utiles.

Commodité durable

OPPO Band peut également fonctionner comme une extension du smartphone de l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent recevoir des messages et des notifications d’appels, contrôler la lecture de musique et même trouver leurs téléphones portables via le bracelet connecté. Un confort moderne pour des vies modernes.

Résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres

Grâce à sa résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres et au mode natation, vous pouvez porter l’OPPO Band sous la douche, à la piscine ou à la plage. Lorsque vous nagez, l’OPPO Band mesure le nombre de calories brûlées et les longueurs que vous faites.

Une seule charge pour une autonomie maximale

En ce qui concerne la batterie, OPPO Band utilise un processeur haute performance et de faible consommation. Fabriqué avec une grande batterie de 100 mAh, le bracelet connecté peut être entièrement rechargé en seulement 90 minutes, avec douze jours d’autonomie.

Le nouveau bracelet connecté d’OPPO est disponible en Tunisie au prix de 169 DT.

