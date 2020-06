Facebook lance Messenger Kids à travers l’Afrique subsaharienne

Désormais disponible dans toute l’Afrique subsaharienne, Messenger Kids permet aux enfants de chatter et d’envoyer des messages vidéo en toute sécurité à leur famille et à leurs amis lorsqu’ils ne peuvent pas être ensemble en personne.

Aujourd’hui, Facebook déploie Messenger Kids, une application de messagerie et de chat vidéo qui aide les enfants à se connecter avec leurs amis et leur famille dans un espace amusant et contrôlé par les parents.

Disponible en téléchargement sur l’Apple App et les Google Play Stores, Messenger Kids a été conçue pour les enfants de 6 à 12 ans. L’application comprend deux nouvelles fonctionnalités visant à aider les enfants à se connecter avec leurs amis et leur famille.

Pour la conception de l’application Messenger Kids Facebook a travaillé au fil des ans en étroite collaboration avec des conseillers pour la jeunesse, parmi lesquels des experts en matière de sécurité en ligne, de développement de l’enfant et des médias.

Avant le lancement, Facebook a également consulté des défenseurs de la sécurité des enfants et des éducateurs à travers l’Afrique afin de s’assurer que son service offre un équilibre entre le contrôle parental et des fonctionnalités qui aident les enfants à apprendre à se connecter de manière responsable en ligne.

Messenger Kids est fait pour les enfants mais contrôlé par les parents. L’’application offre de nombreuses fonctionnalités permettant aux enfants de se connecter avec les personnes qu’ils aiment.

Une fois leur compte ouvert par un parent, les enfants peuvent entamer une conversation vidéo individuelle ou en groupe. L’écran d’accueil leur montre en un coup d’œil à qui ils sont connectés et quand ces contacts sont en ligne.

L’application propose également des fonctions amusantes telles que :

• Des filtres ludiques, des émojis et des effets sonores qui donnent vie aux conversations.

• En plus du chat vidéo, les enfants peuvent envoyer des photos, des vidéos ou des messages texte à leurs amis et leur entourage adulte approuvés par leurs parents, lesquels recevront les messages via leur application Messenger habituelle.

• Une bibliothèque de GIFs, cadres, autocollants, masques et outils de dessin spécialement choisis et adaptés aux enfants pour leur permettre de décorer le contenu et d’exprimer leur personnalité.

Kojo Boakye, Directeur des affaires publiques de Facebook pour l’Afrique, a commenté le lancement de l’application : “Nous savons que les parents se tournent plus que jamais vers la technologie pour aider leurs enfants à se connecter avec leurs amis et leur famille en ligne.

Avec le respect de la vie privée, la sécurité et le contrôle parental au cœur de l’application, Messenger Kids offre un espace sûr et amusant, contrôlé par les parents, pour faire exactement cela”.

Evelyn Kasina, experte en sécurité et consultante en informatique familiale chez Eveminet, a ajouté : “Il est de notre responsabilité d’assurer la sécurité en ligne de nos enfants. Le plus grand signe de réussite est lorsque nos enfants font preuve d’une indépendance responsable lors de leurs interactions en ligne.

Le lancement de Facebook Messenger Kids est une avancée incroyable vers la sécurité des enfants en ligne, car nos jeunes enfants vont apprécier et participer aux médias sociaux sur des plateformes développées pour des enfants et qui ont des paramètres de sécurité pour les garder en sécurité”.

Grâce au tableau de bord parental, les parents peuvent contrôler et surveiller l’activité de leur enfant, ce qui leur permet de :

• Surveiller les contacts récents, l’historique des chats et les contacts signalés et bloqués : notamment les personnes avec lesquelles votre enfant chatte, s’il chatte en vidéo ou s’il envoie des messages et la fréquence de ces conversations au cours des 30 derniers jours.

Vous verrez également une liste des contacts que votre enfant a bloqués et/ou débloqués, s’il a signalé des messages ainsi que les contacts qu’il a signalés et la raison de son action.

Les parents continueront à être informés par Messenger si leur enfant bloque ou signale quelqu’un.

• Voir un journal des images et des vidéos dans les chats : Voir les photos et vidéos les plus récentes que votre enfant a envoyées et reçues dans sa boîte de réception. Si vous pensez qu’une image ou une vidéo n’est pas appropriée pour votre enfant, vous pouvez la retirer du fil de discussion de votre enfant et le signaler.

• Activer la fonction d’amitié supervisée : Cette fonction permettra aux parents de choisir d’autoriser leurs enfants à accepter, rejeter, ajouter ou supprimer également des contacts, tout en conservant la possibilité d’annuler toute approbation de nouveaux contacts à partir du tableau de bord parental.

Lorsqu’un enfant opère une action amicale, les parents seront avertis par le biais de la messagerie et pourront annuler toute nouvelle connexion effectuée en se rendant sur le tableau de bord parental où ils pourront également voir un journal des activités récentes.

• Déconnecter l’appareil à distance : Voir tous les appareils sur lesquels votre enfant est connecté à Messenger Kids et se déconnecter de l’application sur n’importe quel appareil via le tableau de bord parental.

• Télécharger les informations concernant son enfant : Demandez une copie des informations de votre enfant sur Messenger Kids, comme vous pouvez télécharger vos propres informations dans l’application Facebook.

Le téléchargement comprendra une liste des contacts de votre enfant ainsi que les messages, images et vidéos qu’il a envoyés et reçus. Votre enfant sera informé par l’application Messenger Kids lorsque vous demanderez ces informations.

Plus d’informations sur Messenger Kids :

• Il n’y a pas de publicité dans Messenger Kids et les informations de votre enfant ne sont pas utilisées pour les annonces publicitaires.

• Le téléchargement est gratuit et il n’y a pas d’achats dans l’application.

• Messenger Kids est également conçu pour être conforme à la loi américaine sur la protection et la confidentialité des enfants en ligne (COPPA).

• Facebook continue de travailler avec les parents et les experts en sécurité pour améliorer Messenger Kids et a également annoncé de nouvelles façons d’aider les parents à connecter leurs enfants avec leurs amis.

• Pour des informations plus spécifiques sur l’application, visitez le site https://MessengerKids.com/.

• Pour savoir comment utiliser Messenger Kids, visitez notre centre d’aide (https://bit.ly/3f8fblI).

