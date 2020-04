EDOH KOSSI AMENOUNVE prend les commandes de L’ASEA

Vice-président de l’Association des Bourses des Valeurs africaines (The African Securities Exchanges Association – ASEA) depuis novembre 2018, Dr Edoh Kossi AMENOUNVE devient le Président de cette association à compter du 1er avril 2020.

Monsieur Karim HAJJI, Président de l’ASEA, a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté ses fonctions de Directeur Général de la Bourse de Casablanca, le 31 mars 2020.

Dr Edoh Kossi AMENOUNVE sera désormais chargé de présider le Comité Exécutif de l’Association qui est constitué des Bourses de Johannesburg, de Casablanca, du Ghana, du Kenya, du Rwanda, du Botswana, de la BRVM et de la BVMAC.

l pilotera à ce titre les grands chantiers en cours notamment la mise en oeuvre du projet d’intégration des bourses des valeurs africaines (African Exchanges Linkage Project – AELP), la conduite des discussions de haut niveau des bourses africaines avec la Commission de l’Union Africaine pour une bourse panafricaine, le plaidoyer pour la profondeur et la liquidité sur les marchés africains à travers notamment les privatisations et le renforcement des capacités des acteurs de l’écosystème.

Il sera également chargé de coordonner les actions des bourses africaines face à la pandémie à coronavirus (COVID-19) ainsi que l’exécution de la stratégie post-crise des marchés de capitaux africains pour la relance des économies du continent.

Après ses études doctorales en finance sanctionnées par un PhD obtenu en 1995 à l’Université Laval au Canada, Dr Edoh Kossi AMENOUNVE a une longue carrière de plus de 23 ans sur les marchés de capitaux successivement en tant que Directeur Général d’une Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI), Président d’une Société d’Asset Management, Secrétaire Général de l’Autorité de Régulation du Marché Financier Régional de l’UEMOA et Directeur Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR).

Il a été élu membre du Comité Exécutif de l’ASEA depuis 2014. Cette belle carrière et ses responsabilités montrent bien le parcours couronné de succès de Dr Edoh Kossi AMENOUNVE qui a par ailleurs été désigné Financier Africain de l’Année 2019.

L’ASEA c’est 1535 milliards de dollars de capitalisation boursière et 65% du PIB de l’Afrique au 31 décembre 2019.

