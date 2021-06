Africa Energy Week 2021 se concentrera sur l’investissement, le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables et la transition énergétique

AEW 2021 présentera le tout premier Village Africain de l’énergie, une exposition interactive et un événement de réseautage qui vise à unir les acteurs africains de l’énergie.

La Chambre africaine de l’énergie devrait accueillir la toute première Semaine africaine de l’énergie (AEW) au Cap du 9 au 12 novembre 2021 ; Remplaçant l’Africa Oil Week, la conférence interactive de quatre jours vise à unir les parties prenantes de l’industrie, les conférenciers internationaux et les acteurs du secteur pétrolier et gazier africain ;

La conférence comprend des événements de réseautage de grande classe, des expositions innovantes et des réunions privées en tête-à-tête, avec un tournoi de golf le dernier jour, offrant une expérience unique aux parties prenantes intéressées par la croissance et le succès du secteur énergétique africain.

La Chambre africaine de l’énergie (AEC) est ravie d’annoncer le lancement officiel de la Semaine africaine de l’énergie (AEW) 2021, qui aura lieu au Cap du 9 au 12 novembre 2021.

AEW 2021 présentera le tout premier Village Africain de l’énergie, une exposition interactive et un événement de réseautage qui vise à unir les acteurs africains de l’énergie, à stimuler la croissance et le développement de l’industrie et à promouvoir l’Afrique en tant que destination pour les événements axés sur l’Afrique.

Commençant par une conférence de trois jours et se terminant par un tournoi de golf le 12 novembre, l’objectif principal de l’événement est de définir et de promouvoir l’agenda énergétique africain à travers le développement, la conclusion d’accords et la participation du secteur privé.

Les sujets clés incluent l’élimination de la pauvreté énergétique avant 2030 et l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière africaine ; Opportunités africaines en amont, à mi-parcours et en aval ; Le pétrole, le gaz et la finance africaine face à la transition énergétique – mettant en lumière les institutions de financement africaines telles que la Banque africaine de développement, la Banque africaine d’import-export, la Société de financement africaine, Africa50, la Société de développement industriel et la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale ; le contenu local; les femmes dans l’énergie et rendre l’énergie africaine compétitive pour l’investissement dans une Afrique décarbonée.

En outre, la conférence abordera le rôle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), de l’Agence internationale de l’énergie (CEI), de l’Organisation africaine des producteurs de pétrole (APPO), de l’Association internationale des entrepreneurs en géophysique (IAGC), et l’American Petroleum Institute (API) et l’Afrique.

En ouvrant le dialogue sur le miracle gazier de l’Afrique et son potentiel sur des marchés comme le Sénégal, le Mozambique, le Nigeria, le Ghana, l’Afrique du Sud, l’Algérie, la Tanzanie, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville et l’Angola – ainsi que le gaz naturel liquéfié à petite échelle, le commerce intra-africain et l’Accord de libre-échange continental africain – la conférence représente la plate-forme idéale de mise en réseau et de négociation pour tous les acteurs africains de l’énergie.

L’engagement de l’AEC à accueillir cet événement axé sur l’Afrique en Afrique arrive à un moment crucial pour l’industrie pétrolière et gazière. À la lumière des récents développements qui cherchent à suggérer que l’Afrique n’est pas capable d’accueillir des événements de niveau mondial, la Chambre se sent responsable de s’exprimer contre cela et de montrer l’exemple en mettant en valeur le continent et toute sa beauté profonde.

Dans cet esprit, le seul événement énergétique en personne axé sur l’Afrique vise à capturer l’essence et le centre culturel qui existent au Cap. L’AEC n’abandonnera pas le continent pour les compétitions internationales. AEW 2021 est un événement énergétique pas comme les autres et l’AEC se concentre pleinement sur la promotion du développement et de la croissance de l’Afrique à travers des événements organisés en Afrique.

« Nous sommes heureux de l’énorme soutien tant d’Afrique que d’ailleurs. Nos producteurs de pétrole et de gaz ont été une force pour le bien et nous devons être fiers de cette industrie. Nous devons également accueillir la transition énergétique et engager l’Afrique avec une forte conversation et les solutions pour l’avenir.

AEW 2021 offre une expérience de réseautage unique et interactive dans laquelle les acteurs mondiaux de l’énergie peuvent s’unir et participer à la transformation du continent. Le moment est venu », a déclaré NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l’énergie.

La Semaine africaine de l’énergie aura un message audacieux qui encourage les solutions énergétiques qui réduisent les droits, les aumônes et l’aide étrangère.

Personne ne nous doit rien et pour que tant d’Africains qui veulent faire triompher la pauvreté énergétique, nous devons intégrer toutes les formes d’énergie dans notre mix énergétique.

Nous devons attirer les investisseurs et renforcer notre leadership afin que chaque pays soit gagnant lorsque nous créons et encourageons un environnement favorable », ajoute NJ Ayuk.

AEW 2021 se déroule avec le plein soutien d’éminents leaders africains et mondiaux de l’industrie et d’organisations pétrolières et gazières et se concentre sur l’expansion des opportunités en Afrique.

De plus, AEW 2021 proposera des espaces d’exposition innovants au V&A Waterfront du Cap qui visent à promouvoir le patrimoine et la culture africaine, tout en présentant les avancées technologiques passionnantes que l’industrie a à offrir.

« Les producteurs d’énergie africains ne peuvent croître et répondre à la demande d’énergie que lorsque nous faisons tous de notre mieux pour mobiliser nos ressources et plaider en faveur de principes importants de responsabilité personnelle, de gouvernement plus petit et de coûts réduits.

Les impôts, les marchés libres, la liberté personnelle et la primauté du droit. Cela relancera les investissements et effectuera une transition qui fonctionne pour l’Afrique. Faisons-le en Afrique, pour l’Afrique et pour le secteur de l’énergie », conclut Ayuk.

Tout aussi important, l’événement se déroulera selon des protocoles COVID-19 stricts pour assurer la sécurité de tous les participants.

Conformément aux réglementations gouvernementales en vigueur, AEW 2021 organisera une série d’événements de réseautage dans divers endroits du V&A Waterfront, garantissant ainsi que des limites de rassemblement social sont en place à tout moment.

De plus, grâce à des tests obligatoires et à la disponibilité d’équipements et d’installations de protection individuelle, AEW 2021 vise à protéger les participants tout en assurant un événement réussi et productif.

