ASSAD lance un partenariat avec ACTIA Africa

La société « Accumulateur Tunisien Assad » a signé, hier le jeudi 27 mai 2021, à Tunis, un mémorandum d’accord avec le groupe ACTIA Africa.

A travers ce partenariat, un premier jalon du programme a été posé qui permettra aux deux sociétés de développer des synergies et notamment au groupe Assad de s’adapter aux évolutions technologiques du marché et se positionner sur le segment des batteries Lithium.

Ce partenariat est mutuellement bénéfique; puisque d’une part, il permettra à ASSAD de diversifier ses produits et d’intégrer des batteries basées sur de nouvelles technologies, telles que le Lithium et pour disposer à terme d’une offre de mobilité électrique et de stockage d’énergie enrichie de l’expertise d’ACTIA en électronique embarquée pour digitaliser le diagnostic et le suivi à distance des batteries pour une meilleure expérience client.

Pour ACTIA Africa, ce partenariat avec le leader industriel régional de la batterie ouvre de nouvelles perspectives d’applications de son savoir-faire historique en électronique embarquée et en diagnostic des systèmes électroniques. La filiale tunisienne du groupe ACTIA contribuerait ainsi, au développement de l’écosystème local par la conception et la réalisation de solutions adaptées au marché africain.

