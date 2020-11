Aides financières exceptionnelles pour 2200 détenteurs de patente et 6000 titulaires d’une carte professionnelle

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a annoncé aujourd’hui, vendredi, qu’une aide financière exceptionnelle sera décaissée au cours de ce mois d’octobre au profit de 2200 détenteurs de patente et 6000 titulaires d’une carte professionnelle.

Lors d’une séance de dialogue avec des membres du gouvernement sur la situation sanitaire, sociale et éducative dans le pays, le ministre a expliqué que son département a pris un certain nombre de mesures au profit de nombreux groupes touchés par les répercussions de la crise de Covid 19 dont, notamment, des entreprises économiques, salariés, travailleurs, familles nécessiteuses et à revenu limité et certains retraités qui perçoivent une faible pension.

De nombreux Tunisiens à l’étranger ont aussi bénéficié d’une aide par l’intermédiaire des attachés sociaux, a-t-il dit.

Il a fait savoir qu’une aide financière circonstancielle avait été versée au profit de 376413 employés qui ont temporairement cessé de travailler pendant la période de confinement obligatoire, ajoutant que la valeur totale de ces aides a atteint 75 millions 280 mille 600 dinars à la date du 20 septembre 2020.

Le ministère a également accordé des subventions exceptionnelles et circonstancielles pour suspension temporaire d’activité pendant le confinement global au profit d’une certaine catégories d’entreprises privées et de leurs employés d’une valeur totale de 22 millions de dinars, jusqu’au 31 août 2020.

Une aide financière circonstancielle exceptionnelle a été, également, décaissée au cours des mois de mars et avril 2020 au profit des familles nécessiteuses qui bénéficient d’une subvention permanente inférieure ou égale à 180 dinars. Le nombre total de personnes concernées a atteint un million 172 mille 779 individus à travers la mobilisation de la somme de 262 millions de dinars. Il a rappelé que ces familles ont, aussi, reçu des aides pendant la période du confinement et à l’occasion de l’Aïd al-Fitr et de l’Aïd al-Idha d’un montant global de 230 dinars pour chaque famille.

