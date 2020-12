Decashing : un service de paiement digital par le biais du téléphone mobile, dans les stations-services Shell

Les clients des stations-services Shell peuvent désormais payer avec leur téléphone mobile !

Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie, et La Poste Tunisienne,viennent de signer une convention de partenariat ce jeudi 3 décembre 2020 au siège social de l’Office National des Postes. La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de M. Sami Mekki, Président Directeur Général de la Poste et M. Mohamed Bougriba, Directeur Général de Vivo Energy Tunisie, des cadres des deux institutions, ainsi que quelques invités, protocole sanitaire COVID-19 oblige.

En vertu de cette convention qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de « decashing », la Poste Tunisienne met à la disposition de Vivo Energy Tunisie, un service de paiement digital par le biais du téléphone mobile, dans les stations-services Shell et ce, via la plate-forme de paiement mobile « D17 ».En effet, D17 est une nouvelle application mobile développée par une équipe d’ingénieurs Tunisiens et permettant d’effectuer les paiements mobiles instantanésen toute sécurité.

Un QR code a été attribué à chaque station Shell parmi les stations pilotes de ce partenariat. Le client ayant téléchargé l’application D17 sur son mobile, se présente à la caisse, scanne le QR Code et procède au paiement de ses achats. Le client peut ainsi gérer son budget, payer ses achats sans manipulation de cash, le tout en toute sécurité.

Le paiement mobile via D17 est aujourd’hui disponible dans les shops de huit stations Shell. Il est prévu de l’étendre au paiement des achats carburants dans une dizaine de stations Shell et ce, au cours des prochaines semaines.Puis dans une deuxième phase, le paiement mobile via D17 serait rendu possible sur l’ensemble du réseau de stations Shell.

Mr Sami Mekki, Président Directeur Général de la Poste Tunisienne, a affirmé : « Cette convention s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Poste Tunisienne visant la généralisation de paiements digitaux et le renforcement du réseau d’acceptation de notre application D17 ».

Il est à noter que D17 est disponible sur Google Play et Apple Store, très facile d’utilisation et cible aussi bien les clients de La Poste que tout client détenant une carte bancaire.

Utilisée dans la grande distribution, et en cours d’implémentation dans plusieurs autres secteurs, Vivo Energy Tunisie est ainsi la première société de son secteur qui offre cette solution de paiement à ses clients.

Mohamed Bougriba, fier de ce partenariat, a souligné : « nous continuons notre engagement à offrir à nos clients des solutions adaptées à leurs besoins. Avec le développement du digital, nos clients sont de plus en plus exigeants et nous sommes heureux de leur offrir aujourd’hui un moyen de paiement “cashless”, “touchless” et sécurisé.

Et d’ajouter : « Vivo Energy Tunisie encourage vivement les initiatives nationales et nous sommes d’autant plus fiers de contribuer à l’exposition de cette plateforme développée par des compétences Tunisiennes dans nos stations Shell caractérisées par une forte affluence. »

Ce partenariat témoigne d’une volonté commune aux deux institutions de mettre à la disposition du consommateur des solutions innovantes de paiement digitales sécurisées et instantanées leur procurant satisfaction et sérénité.

