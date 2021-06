Lancement du premier véhicule de dette privée dédié aux MPMEs en Tunisie – INMA Finance

En réponse aux besoins des MPMEs tunisiennes en matière de financement alternatif, Mediterranean Corporate Finance (MCF), le Tunisian American Enterprise Fund (TAE) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) annoncent le lancement du véhicule de dette privée INMA Finance.

INMA Finance est destiné à accompagner directement ou indirectement (à travers la microfinance ou leasing etc.) le développement des micros, petites et moyennes entreprises (MPMEs) Tunisiennes en leur offrant des instruments financiers sur-mesure adaptés à leurs besoins et leurs contraintes, et ce en complément aux solutions bancaires traditionnelles.

Le véhicule intervient essentiellement en dette senior ou subordonnée, sous forme de valeurs mobilières de placement, pour des montants supérieurs à 5 millions de Dinars. Les financements s’adressent plus particulièrement aux entreprises dans le cadre de leurs opérations structurantes, notamment pour les opérations de développement, de croissance externe, de financement du besoin en fonds de roulement et de rachat de société.

Mme Hela Kaddour Fourati, Directrice Générale de TAEF a déclaré : « Résolument tourné vers l’impulsion au développement des MPMEs et dans une optique de déploiement de son Smart Capital de manière inclusive et innovante, TAEF est convaincu du potentiel d’impact de cette nouvelle classe d’actif qu’est la dette privée offerte par INMA Finance qui se positionne dans le continuum de sa stratégie d’investissement et adresse, de manière alternative et complémentaire, les besoins de financement des entrepreneurs ». Mme Boutheina Ben Yaghlane, Directrice Générale de la CDC a souligné : « Dans le prolongement de son engagement pour le développement responsable et durable, la CDC fait du soutien à la création d’entreprises un élément structurant de son action au service de la mission de financement et du développement des entreprises. En tant que nouveau mécanisme de financement alternatif au profit des MPMEs, INMA Finance contribuera sûrement à leur inclusion sociale ». M. Walid Ayad, Managing Director de MCF a déclaré : « INMA Finance pourra répondre à un besoin réel et pressant du marché pour des instruments de financement alternatifs.

Avec le TAEF, nous nous accordons à penser qu’une telle initiative pourra contribuer au développement économique et à l’inclusion sociale et financière et nous en profitons pour saluer l’engagement continu de la CDC pour soutenir toute initiative qui contribue au développement du marché financier et des MPMEs ».

