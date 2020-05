SANLUCAR s’engage pour la protection des abeilles

La marque premium de fruits et légumes veille au bien-être de ces importants insectes pour l’agriculture dans toutes ses plantations

Lorsqu’au printemps les abricotiers de SanLucar fleurissent en blanc et rose, et que les fraises, les framboises et les myrtilles poussent, les maîtres agriculteurs de SanLucar dépendent de la collaboration de milliers de petits auxiliaires : les abeilles ! Parce que sans elles, il n’y aurait pas de fruits.

C’est pourquoi il est si important pour la marque de fruits et légumes de première qualité de prendre le plus grand soin de ces petits insectes dans ses plantations et terrains agricoles, afin que les abeilles puissent voler de fleur en fleur, collecter le pollen et effectuer la pollinisation. Après tout, chacune de ces fleurs fertilisées deviendra bientôt un délicieux fruit de SanLucar.

L’entreprise fournit une nourriture riche et variée aux abeilles mellifères ainsi qu’aux abeilles sauvages. Et cela, grâce aux nombreuses sortes de fruits et de baies qu’elle cultive.

En outre, l’entreprise utilise pendant la floraison – et seulement si nécessaire – des agents biologiques dans ses champs d’abricots, qui sont tout à fait inoffensifs pour les abeilles. Ces agents sont également appliqués uniquement la nuit, lorsque les abeilles sont dans leurs ruches et ne volent plus.

SanLucar donne un toit aux abeilles

Les apiculteurs veillent au bien-être des abeilles. Ils placent les ruches et cherchent des reines pour créer de nouvelles colonies. Ainsi, lorsque les abricotiers de SanLucar commencent à fleurir au printemps, les plantations sont remplies de leur bourdonnement caractéristique. À la tombée de la nuit, les abeilles rentrent chez elles.

Aires de repos pour les abeilles

Tous les experts en qualité des champs de baies de SanLucar possèdent un certificat de compétence pour la protection des plantes et donc aussi pour la protection des abeilles. Ils savent exactement quels produits ne sont pas dangereux pour elles, et quand ils sont autorisés à les utiliser.

De même, SanLucar a mis en place des zones de repos pour les abeilles dans les champs. Il n’y a pas seulement de nombreuses fleurs sauvages, mais aussi des endroits où les abeilles peuvent se reposer, comme des pentes rocheuses où ces insectes peuvent se cacher.

D’autre part, dans les serres pour la culture des fraises, SanLucar applique des marques de couleur. Ainsi, les abeilles peuvent retrouver leur chemin vers leurs ruches sans problème.

Lire aussi: